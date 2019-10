Catanzaro | scossa di terremoto di magnitudo 4 0 | evacuate le scuole Non ci sono feriti

Scossa di terremoto avvertita in Calabria : epicentro a Caraffa di Catanzaro - gente in strada e scuole evacuate [LIVE] : Una Scossa di terremoto è stata avvertita in Calabria, in provincia di Catanzaro, pochi minuti fa. L’evento è stato di magnitudo ML 4.0 ed è avvenuto a 2 km NW Caraffa di Catanzaro, alle 08:11:32, ad una profondità di 27 km. Il sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione del Catanzarese e del Cosentino. Gli istituti scolastici, in via precauzionale, sono stati evacuati, anche perché la Scossa ha suscitato molta paura. Dalle prime ...

