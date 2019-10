Catania | arrestati corrieri albanesi che trasportavano droga per un valore di 160 mila

Catania. Tre funzionari dell’Anas arrestati in flagranza di reato : Sono finiti in manette tre funzionari dell’Anas di Catania. Gli addetti alla manutenzione di strade della Sicilia Orientale sono stati

Catania - arrestati in flagranza tre funzionari Anas : accusati di corruzione per la manutenzione di strade e raccordi : Sono stati arrestati con l’accusa di corruzione tre funzionari dell’Anas di Catania, sorpresi in flagranza di reato dalla Guardia di Finanza. Gli arresti sono stati convalidati dal gip di Catania e si inseriscono nell’abito di un’indagine coordinata dalla Procura etnea e delegata al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria delle Fiamme Gialle di Catania, che ha portato alla scoperta dell’esistenza nell’ente di ...

Catania - tangente da diecimila euro : arrestati tre funzionari Anas : Blitz della Guardia di finanza. I colletti bianchi sorpresi mentre intascavano una mazzetta per l'affidamento di lavori di manutenzione delle strade

Catania - tangente da diecimila euro all'Anas : arrestati tre funzionari : Blitz della Guardia di finanza. I colletti bianchi sorpresi mentre intascavano una mazzetta per l'affidamento di lavori di manutenzione delle strade

Botte e insulti ai 3 figli piccoli : arrestati genitori a Catania. "Era un lager domestico" : Picchiavano per futili motivi i propri tre figli, di 9, 8 e 3 anni, disprezzandoli e creando in casa un clima di terrore e assoggettamento. È l’accusa contestata dalla Procura di Catania ai loro genitori, 39 anni lui e 33 lei, che sono stati arrestati e posti ai domiciliari dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia nei confronti dei figli minorenni. Le indagini dei militari dell’Arma, avviate dopo una visita medica al ...