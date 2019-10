Cassazione dice no ai domiciliari per Giovanni Brusca 

Giovanni Brusca resta in carcere - Cassazione dice no ai domiciliari : La Corte di Cassazione ha deciso di dire no alla richiesta di arresti domiciliari per Giovanni Brusca che quindi resta in carcere. I giudici della Suprema Corte hanno accolto così le richieste della procura generale della Cassazione che si era espressa contro gli arresti domiciliari per Giovanni Brusca durante la requisitoria scritta.Continua a leggere

Termini - banda di algerini rapina senatore del M5S e giudice della Cassazione : Andrea Pegoraro I ladri hanno messo a segno i due colpi in poco tempo. La polizia è riuscita a trovare gli oggetti rubati in un bed and breakfast vicino alla stazione Sono stati derubati nel giro di poco tempo dagli stessi ladri, una banda di giovani nord africani che ha messo a segno i colpi nella zona della stazione Termini. Vittime di questa brutta esperienza sono stati il senatore del Movimento 5 Stelle Gabriele Lanzi e un ...

Berlusconi - la Cassazione dice no all’assegno di mantenimento per Veronica Lario. Lei deve restituire 45 milioni : Anche la Suprema Corte ha detto no al maxi assegno di mantenimento che Silvio Berlusconi avrebbe dovuto versare all’ex coniuge Veronica Lario. Il 30 agosto 2019, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Milano del novembre 2017 emessa nel giudizio Berlusconi-Lario che aveva azzerato l’assegno di divorzio, rigettando integralmente il ricorso presentato dalla ex moglie. Il Tribunale di Monza nel ...