Caserta | il senatore Barbaro denuncia un' omelia anti-Lega | ' Aderenti assassini'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 7 ottobre 2019) La querelle tra lae la Chiesa si arricchisce di una nuova puntata: dopo gli scontri sul tema immigrazione, ci sarebbe un altro sacerdote che avrebbe proferito parole non certo tenere nei confronti del Carroccio nel corso della propriadi domenica 6 ottobre. Sotto accusa è finito padre Michele Santoro del convento francescano di Marcianise, mentre a contestare e are al pubblico il suo gesto è illeghista Claudio. In particolare. secondo quanto quest'ultimo riferisce, il sacerdote avrebbe apostrofato comequ, in qualche modo, possono essere considerati vicini oalla. Un concetto che ha trovato la disapprovazione del, tenuto conto che, a suo avviso, si è finiti per usare un altare religioso come tribuna politica. Chiesa-: un rapporto non sempre semplice I più attenti ricorderanno che non è la prima volta che si ...

articoloUnoMDP : RT @aletar: Padre Michele Santoro è un francescano da sempre vicino agli ultimi. Si occupa di aiutare senzatetto e persone bisognose, itali… - aletar : Padre Michele Santoro è un francescano da sempre vicino agli ultimi. Si occupa di aiutare senzatetto e persone biso… -