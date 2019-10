Call of Duty | Modern Warfare | alcune modalità come Hardpoint potrebbero non essere

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 7 ottobre 2019) L'uscita diofsi avvicina a grandi passi, ma a quanto pare il gioco continua adoggetto di discussione in rete, per via delle suedelle qualinondisponibili al momento del lancio.Qualche giorno fa, già aveva fatto discutere l'esclusività per PS4 dellaSpecial Ops Survival Mode, ora, secondo The Gaming Revolution, il titolo potrebbe non presentareal day one.Sembra che anche altreSearch and Rescue (COD Ghosts) e Demolition (MW2) non saranno presenti al lancio .Leggi altro...

rafaellairess : @Estafan_o_casad mo.. é call of duty - Eurogamer_it : #CODModernWarfare: ecco alcune delle modalità che potrebbero non essere disponibili al day one. - oohlafalala : queria ta matando nazista no call of duty -