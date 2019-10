Calciomercato Inter | Spalletti dice sì al Milan | si cerca intesa su buonuscita RUMORS

Calciomercato Juve : Kane vorrebbe lasciare il Tottenham - bianconeri interessati (RUMORS) : La Juventus, dopo il successo contro l'Inter, si appresta a recuperare energie fisiche e mentali considerando la pausa per le nazionali. Tanti bianconeri andranno a giocare con le rispettive nazionali, ma affrontare la sosta con una vittoria netta a San Siro contro l'Inter (che porta la Juventus prima in classifica), garantisce ulteriore consapevolezza e tranquillità alla squadra di Sarri. Oltre al calcio giocato, uno degli argomenti principali ...

Calciomercato Juventus - interesse per Fabian Ruiz del Napoli (RUMORS) : Arrivano nuove voci per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime notizie trapelate, il club bianconero avrebbe messo nel mirino Fabian Ruiz, forte centrocampista che milita nelle fila del Napoli e della nazionale spagnola. Il classe 1996 è stato protagonista di un buon avvio di stagione e, stando a quanto riporta il noto quotidiano spagnolo Don Balon, sarebbe un vero e proprio pallino di Maurizio Sarri. il tecnico ...

GdS | Inter – Juve : è Calciomercato. L’idea dei bianconeri è clamorosa : Inter – Juve: Il grande giorno è arrivato, le due squadre si sfideranno sul campo, ma il derby d’Italia si gioca anche sul fronte calciomercato. I dirigenti di Inter e Juventus hanno appuntato da tempo i nomi di Sandro Tonali e Federico Chiesa, Paratici e Marotta sono pronti a sfidarsi. Se l’attaccante della Fiorentina è un pupillo sia di Marotta che di Paratici, col la Juventus più vicina a convincere il ragazzo, per Sandro ...

Calciomercato - dall’estero si scatenano su Juve e Inter : svincolati per Fiorentina e Samp : Il Calciomercato non è ufficialmente aperto ma le dirigenze si muovono in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno per rinforzare le rose. Nelle ultime ore diversi movimenti che riguardano i club del campionato di Serie A ma non solo, operazione anche dall’estero. Ecco tutte le trattative nel dettaglio. Fiorentina – Il club viola si prepara a piazzare un altro colpo ‘alla Ribery’, nel mirino un altro ...

Inter - retroscena del Calciomercato estivo : il Napoli avrebbe offerto Insigne per Icardi : Nonostante quello estivo si sia chiuso da più di un mese, arriva un'importante indiscrezione di mercato dal sito FcInterNews: il presidente del Napoli De Laurentiis, pur di arrivare alla punta argentina Icardi, avrebbe offerto in estate il cartellino del centrocampista offensivo napoletano Lorenzo Insigne. Un'indiscrezione incredibile, segno evidente della non completa centralità nel progetto del capitano del Napoli: fra l'altro ancora pesa ...

Calciomercato : Milan e Inter potrebbero rinforzarsi - Ozil e Jay Rodríguez fra i nomi : Due situazioni completamente diverse quelle di Inter e Milan. Le due società Milanesi stanno vivendo momenti completamente differenti, coi rossoneri decisamente sotto le aspettative e più indietro rispetto ai cugini nerazzurri. Se da una parte l'Inter potrebbe cercare a gennaio, con la riapertura del mercato, di puntellare la rosa, il Milan potrebbe decidere di effettuare qualche colpo riparatore per cercare di salvare la stagione. Nel mirino ...

Calciomercato Inter : il Barcellona avrebbe provato a soffiare De Vrij ai nerazzurri : Uno degli uomini del momento in casa Inter è sicuramente Stefan De Vrij. Il centrale olandese è stato sempre utilizzato in questa prima parte della stagione dal nuovo tecnico nerazzurro, Antonio Conte, eccezion fatta per le prime due partite di campionato saltate per un problema muscolare. Il giocatore è sempre stato uno dei migliori in campo e ha dato l'impressione di trovarsi a suo agio nel 3-5-2 dell'allenatore salentino. Lo scorso anno il ...

Calciomercato Juve - Hakimi interesserebbe come rinforzo per la prossima stagione (RUMORS) : La Juventus è pronta a disputare la seconda giornata di Champions League, in un match molto importante contro il Bayer Leverkusen: in caso di vittoria i bianconeri potrebbero gettare la basi per il passaggio agli ottavi di finale della massima competizione europea. come dichiarato in conferenza stampa da Maurizio Sarri, la squadra tedesca è una buona squadra ed ha nel centrocampista offensivo Havertz il giocatore riferimento che potrà diventare ...

Calciomercato Juve - Dybala interesserebbe allo United - sarebbe pronta offerta a gennaio : La Juventus è pronta a disputare la seconda partita di Champions League contro il Bayer Leverkusen, prevista per martedì 1 ottobre all' Allianz Stadium. Sarà un match importante in quanto potrebbe gettare le basi, in caso di vittoria, per la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea. Nonostante l'argomento principale sia il calcio giocato, non mancano voci riguardanti il Calciomercato, in riferimento soprattutto a ...

Calciomercato Juventus - arrivano conferme dall'Inghilterra : interessa Haaland (RUMORS) : La Juventus, come è noto, è sempre molto attenta al mercato dei giovani, lo ha dimostrato anche nel Calciomercato estivo, nel quale ha investito molto su giovani per la prima squadra ma anche per l'under 23 e la Primavera. In prima squadra spiccano i nomi del classe 1999 De Ligt, l'acquisto più oneroso del mercato bianconero, poi quello del classe 1998 Demiral, arrivato dal Sassuolo, non dimenticando l'investimento su Pellegrini, il terzino ...

Calciomercato - novità su Mandzukic : occhio a Rakitic e alle manovre di Milan e Inter : Calciomercato – Il Calciomercato non si ferma mai, anche quando la sessione è ufficialmente chiusa. Le squadre sono al lavoro già per l’inverno e l’estate prossimi. occhio in casa Juventus alla cessione di Mario Mandzukic. L’attaccante croato non rientra nei piani di Sarri e nei giorni scorsi sembrava vicinissimo al Qatar, dove il mercato chiude il 30 settembre. Ma nelle ultime ore sembra che Mandzukic stia ...

Calciomercato Juventus : bianconeri pronti a chiudere - ma c’è anche l’Inter : Calciomercato Juventus: Arrivano novità importanti sul fronte acquisti in casa bianconera. La società piemontese, infatti, è pronta a chiudere un altro colpo di mercato, ma è ben consapevole che ci sarà da lottare con altre italiane. Sul calciatore finito sul taccuino dei dirigenti bianconeri, c’è il calciatore ungherese Dominik Szoboszlai. Calciomercato Juventus: sarà battaglia con Inter e Lazio Secondo quanto riportato dal sito ...

Le notizie del giorno – Ultime di Calciomercato - intercettazioni su Ronaldo - novità sulla rissa in Curva Nord : Ultime CI calciomercato – Il calciomercato continua a muoversi, le squadre sono alla ricerca di nuovi calciatori o tramite il mercato svincolati e tramite campionati ancora aperto, oppure per le prossime sessioni di mercato di gennaio o giugno. Nelle Ultime ore alcune importanti novità. Il Torino ha ceduto a titolo temporaneo all’Ad Sanjoanense Futebol Sad il giovane attaccante Mouhamed Menaour Belkheir. Lo comunica il club granata ...

Calciomercato Inter : i nerazzurri avrebbero ammesso l'interesse per Chiesa : Uno dei giocatori che hanno suscitato qualche rumors di mercato questa estate è stato Federico Chiesa. L'attaccane della Fiorentina piaceva molto sia in Italia, in particolar modo a Juventus e Inter, che all'estero, su tutti al Bayern Monaco. I viola, però, non hanno voluto privarsi del loro elemento migliore visto il cambio di proprietà arrivato a maggio. Il patron, Rocco Commisso, non voleva presentarsi vendendo il proprio gioiello ed ha detto ...