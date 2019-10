Cagliari | entra in chiesa durante la messa e si masturba davanti ai bambini | 55enne

Zielinski : «Col Cagliari la palla non voleva entrare. È presto per i calcoli scudetto» : Piotr Zielinski ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. «Col Cagliari la palla non voleva entrare, loro hanno avuto una occasione e hanno segnato. Sono sconfitte che fanno male. Sono certo che contro il Brescia ci rifaremo». «È presto per fare i calcoli scudetto, pensiamo a vincere più partite possibile e poi vediamo. Il contratto? IL mio procuratore sta trattando col Napoli». «La mia posizione in campo? Mezzala sinistra è la posizione ...