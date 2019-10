Brusca | pg Cassazione dice no ai domiciliari La sorella di Falcone | «Non merita benefici»

La Cassazione dice no ?ai domiciliari per Brusca : Francesca Bernasconi L'ex boss di Cosa Nostra fece esplodere l'autostrada vicino a Capaci, per uccidere Giovanni Falcone. Aveva chiesto di scontare a casa il resto della pena Giovanni Brusca rimarrà in carcere. Il killer di Giovanni Falcone e il mandante dell'omicidio del piccolo Giuseppe, non potrà usufruire degli arresti domiciliari. La procura generale della Corte di Cassazione ha chiesto, con una requisitoria scritta, ai giudici ...

Per la Cassazione Brusca deve restare in carcere. No ai domiciliari : Giovanni Brusca deve restare in carcere. Questa la posizione della procura generale della Cassazione che, con requisitoria scritta, ha chiesto ai giudici della prima sezione penale di rigettare il ricorso presentato dalla difesa del boss di Cosa Nostra contro la decisione con cui il tribunale di sorveglianza di Roma, nel marzo scorso, aveva respinto l'istanza di detenzione domiciliare. Il ricorso era stato presentato dai legali ...

Mafia - Brusca chiede i domiciliari : no dal pg Cassazione. L'ira di una vedova della scorta : «Il nostro dolore non conta niente» : Condannato per la strage di Capaci, nel suo passato c'è anche un bambino sciolto nell'acido: Giovanni Brusca, boss mafioso, ha chiesto gli arresti domiciliari in un ricorso in...

Brusca chiede alla Cassazione la detenzione domiciliare. Il «sì» dell’Antimafia : L’esecutore della strage di Capaci si è rivolto alla Corte: contesta che il Tribunale di Sorveglianza di Roma non ha tenuto nella giusta considerazione le valutazioni dell’Antimafia che dopo i precedenti «no» ha detto «sì» all’ipotesi che il pentito sia detenuto a casa