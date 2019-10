Brusca chiede alla Cassazione la detenzione domiciliare Il «sì» dell’Antimafia

Mafia - Giovanni Brusca chiede di nuovo i domiciliari. Per la procura nazionale antimafia "è ravveduto" : Si riunisce oggi la prima sezione penale della Corte di Cassazione per decidere sul ricorso presentato dagli avvocati di...

Brusca chiede i domiciliari - la procura antimafia : "È ravveduto". Deciderà la Cassazione : Giovanni Brusca chiede ha chiesto, per la nona volta dal 2002, di finire di scontare la sua pena trentennale agli arresti domiciliari. Il tribunale di sorveglianza ha detto, ancora una volta, “no”, ma l’ex boss mafioso, che da anni collabora con la giustizia, ha fatto ricorso in Cassazione. Forte, questa volta, di una relazione positiva della procura della Direzione nazionale antimafia. Come spiega il Corriere della Sera oggi, ...