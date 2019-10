Boxe – Il 25 ottobre a Milano la sfida tra Patera e Valentino | le sensazioni del campione

Boxe : Golovkin vs Derevyanchenko a New York - domenica 6 ottobre su Dazn : Grande attesa a New York per il ritorno sul ring dell'ex campione dei pesi medi Gennady Golovkin che, sabato 5 ottobre (le prime ore di domenica 6 in Italia), affronterà Sergiy Derevyanchenko. Il match è valido per il titolo IBF dei pesi medi, lasciato vacante dal campione Canelo Alvarez, ovvero il pugile che ha inflitto al kazako l'unica sconfitta in carriera e che gli ha sottratto i titoli WBA e WBC con un controverso verdetto nel settembre ...