Bimbo non fa i compiti | il padre lo punisce picchiandolo con il tubo dell’aspirapolvere

“Mamma - voglio morire” - Bimbo di 9 anni soffre di una rara malattia : “Non può neanche muoversi” : Vadym Demedyuk, 9 anni, ucraino, ha una grave forma psoriasi che copre il 99% del suo corpo. La sua pelle sanguina ogni volta che il poveretto si muove. La madre ha detto di aver provato ogni tipo di medicina e di aver visto diversi specialisti senza alcun risultato. Ora l'obiettivo è portarlo da un esperto di dermatologia in Israele che ha assicurato di poterlo curare.Continua a leggere

Romano Carletti è il Nonno dell'Anno : portava a scuola con l'auto un Bimbo cieco : L'anno scorso, nella giornata del 2 ottobre, Romano Carletti era occupato a portare a scuola il piccolo Jaffar mentre quest'anno, nella stessa data, riceverà il premio di Nonno dell'Anno. Questo signore toscano di 84 anni di Montemignaio, in provincia di Arezzo, infatti, ogni giorno per otto mesi ha percorso una sessantina di chilometri con l'auto per poter permettere a un bambino non vedente di frequentare la scuola elementare. Nei mesi scorsi ...

"L’ho detto alle maestre - non mi hanno capito". Parla la sorellina del Bimbo ucciso dal patrigno : “Finalmente sono andata via da quella casa...Io l’ho detto alle maestre, ma loro non mi hanno capito”. A riferire queste parole, pronunciate dalla sorellina di Giuseppe, il bimbo ucciso a Cardito (Napoli) dalla furia del patrigno, Tony Essoubti Badre, lo scorso 27 gennaio, è l’avvocato Clara Niola, legale dell’Associazione Akira e di Telefono Azzurro, costituitesi parti civili al processo che ha preso il via ...

Porta ogni giorno a scuola un Bimbo cieco : a 84 anni Romano è il “Nonno dell'anno” : Romano Carletti, di Montemignaio, nell'aretino, percorre 60 km per accompagnare il figlio di un suo vicino di casa: mercoledì quel gesto che ha commosso tutti gli sarà ufficialmente riconosciuto direttamente a Palazzo Chigi. "In fondo quello che ho fatto per me non era niente di speciale ma un atto dovuto" ha detto l'anziano.Continua a leggere

Bimbo morto per otite - Simo : “Il medico imputato non è un omeopata” : “Il medico ha prescritto medicinali omeopatici, ma non era un medico esperto in medicina omeopatica. Vogliamo chiarire questo punto, importante per la salute pubblica e per una corretta informazione”. Cosi’ sul proprio sito web la Simo (Societa’ italiana medicina omeopatica) dopo la prima udienza del processo ad Ancona a carico di un medico “in seguito alla morte di un bambino della provincia di Pesaro nel 2017, a ...

Terribile a Catania : papà dimentica il Bimbo il macchina per ore - per il piccolo non c’è stato nulla da fare : Una immane tragedia ha colpito una famiglia di Catania: un uomo ha dimenticato il figlio di 2 anni in auto per diverse ore. E’ accaduto questa mattina: il piccolo è deceduto poco dopo essere stato trasportato all’ospedale Policlinico di Catania. Il papà, un ingegnere impiegato all’università, intorno alle 8 doveva accompagnare il figlio all’asilo, ma si è recato direttamente all’università, dove ha parcheggiato ed è ...

Non rivelano il sesso del figlio perché “sarà lui a scegliere” : come marchiare a vita un Bimbo di 17 mesi : Parità, diritti, lotta ai pregiudizi, rispetto per le diversità. Tutti concetti fondamentali e importanti in un’epoca in cui le discriminazioni sono all’ordine del giorno. Anche se, verrebbe da chiedersi dando uno sguardo indietro nel tempo, c’è mai stata un’epoca senza discriminazioni, senza pregiudizi e senza paura per tutto ciò che esula dai canoni di una data società? La risposta è solo una: no. La tolleranza e ...

20enne vende il figlio su un sito d’annunci a 300 euro - ha frequentato due uomini non sa chi è il padre del Bimbo : Una donna è rimasta incinta a 17 anni. In quel periodo la ragazza aveva contemporaneamente la storia con due uomini ma non ha mai saputo quale dei due è il padre legittimo del bambino. Nel momento in cui ai due uomini ha detto di essere incinta nessuno dei due si è assunto la responsabilità di fare da padre al bambino. Così dopo 3 anni la donna ha deciso di mettere in vendita il figlio sul sito di annunci Gumtree per 300 dollari, ...

Bimbo nordafricano preso a calci. Il papà : “Non ha dormito due giorni” : Bimbo nordafricano preso a calci. Il papà: “Non ha dormito due giorni” In un’intervista a Repubblica, parla il padre del bambino immigrato di 3 anni colpito da un uomo perché si era avvicinato a un passeggino per vedere dentro: “Mio figlio mi chiede ‘che ho fatto di male?’ e non so cosa dirgli. La città mi è stata ...

Bimbo autistico non riesce a stare fermo in aereo - tutti insieme lo coccolano e lo confortano : "Sono rimasta sopraffatta da tutta questa gentilezza, mi ha fatto venire voglia di piangere. Per la prima volta, le persone sono state molto comprensive e disponibili sull’autismo di Braysen. Tutto questo mi dà molto speranza per il futuro" ha scritto la mamma del piccolo Braysen, raccontando quanto avvenuto su un volo di linea in Usa.\\Prima si è liberato della cintura di sicurezza dicendo che voleva sedersi sul pavimento, poi ha iniziato ad ...

Sardegna - morto Bimbo di 7 anni in un incidente stradale : era in auto col nonno : Il bimbo di 7 anni è morto nell’auto del nonno, in un incidente avvenuto nelle campagne di Nurri. Choc e lacrime tra i tanti amici e conoscenti dei genitori: “Proteggi mamma Erika e papà Marco da lassù”. Si chiamava Davide Agus, aveva 7 anni ed era di Lanusei, il bimbo morto nella serata di ieri a Nurri in provincia di Cagliari: fatale è stato lo scontro frontale tra la Fiat Panda dove viaggiava col nonno e una Renault Clio guidata da un anziano ...

Bimbo muore in incidente d'auto con il nonno : è spirato tra le braccia dei soccorritori : Un incidente frontale in serata a Nurri in provincia di Cagliari è costato la vita a un bambino di 7 anni, Davide Arsus di Lanusei. Il piccolo è morto in seguito a uno scontro tra la...

Paola Caruso ha rifiutato il Grande Fratello Vip spagnolo : “Con un Bimbo non posso fare molto” : Il Gran Hermano Vip, edizione spagnola del Grande Fratello Vip, avrebbe contattato Paola Caruso perché entrasse a far parte del cast del reality. Già concorrente di Supervivientes, oggi madre single, l’ex compagna di Francesco Caserta avrebbe declinato l’invito: “Con un bimbo piccolo non posso fare molto, non voglio separarmi da lui”.

Genitori stuprano la figlia di 2 anni e pensano a un piano per abusare del Bimbo non ancora nato : arrestati : Hanno violentato la figlia di 2 anni e organizzato un piano per abusare anche del figlio che ancora non era nato. Gerrad Coddington, 25 anni, e sua moglie Christina Nelson-Coddington, 29 anni, di Oklahoma City, hanno picchiato, ammanettato e violentato la loro bambina e come se non bastasse avevano anche in mente un piano per far del male al figlio non ancora nato.\\ Secondo quanto riporta Metro, la coppia è stata scoperta dopo aver condiviso ...