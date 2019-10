Beyoncé | il papà Mathew Knowles ha un cancro al seno

Fonte : tvzap.kataweb

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Si è soliti pensare che ilalcolpisca le donne, invece può interessare anche gli uomini, come nel caso di, il padre ed ex manager delle cantantie Solange, che ha rivelato di essere in cura per unal, appunto., che ha 67 anni e insegna in una università del Texas, ha parlato della sua esperienza con la Abc e il New York Times. Ilalcolpisce negli Usa 245mila donne all’anno contro circa 2.200 uomini, secondo dati federali dei Centers for Disease Control and Prevention. La malattia uccide annualmente circa 41.000 donne e 460 uomini. La scoperta delIl padre disi è accorto che qualcosa non andava quando ha notato gocce di sangue sulla camicia: “Come un puntino con una penna rossa su un foglio bianco”, ha detto al New York Times, come riporta l’Ansa. Quando il sangue è comparso sulle ...

