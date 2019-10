Beni culturali | «San Siro un’icona | no a demolizione»

Ministero Beni culturali - ritornano competenze sul Turismo : cosa cambia e novità per concorsi : novità per il Ministero Beni Culturali: dal 22 Settembre, con l’entrata in vigore del Decreto Legge 21 Settembre 2019 n. 104, riacquisisce le funzioni in materia di Turismo e torna a chiamarsi Mibact (Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo). Fino ad oggi queste funzioni erano state attribuite al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo dal D. L. 86/2018. Vediamo assieme tutte le novità ...

Beni culturali - Montanari : M5S cosa farà? : 20.17 "cosa farà il M5S che scese in piazza contro la riforma Franceschini"?Così lo storico dell'Arte Montanari, capo Comitato tecnico Belle Arti del ministero Cultura nominato dal M5S Bonisoli. Il M5S "mi ha deluso,ha abdicato contro quella battaglia",aggiunge. "Il governo Conte II manterrà il decreto Conte I?" (riorganizzazione ministero Cultura). "Franceschini è una volpe democristiana che sostiene la causa ambientalista a parole. ...

Sicilia : è morta Mariarita Sgarlata - ex assessore ai Beni culturali : Palermo, 28 set. (AdnKronos) - E' morta all'età di 57 anni, all’ospedale San Raffaele di Milan, dopo aver combattuto contro un male che non le ha lasciato scampo, Mariarita Sgarlata, ex assessore ai Beni culturali della giunta Crocetta, docente universitaria e consigliere delegato dell'Istituto nazi

Roma - il 26 settembre conferenza sui Beni culturali immateriali con Alessandro Portelli : Cosa è il “patrimonio culturale”? Esso comprende solo ai beni materiali, ai monumenti e alle testimonianze scritte, oppure dobbiamo includere anche la memoria, i beni intangibili e le fonti orali? Sono alcuni dei temi che verranno trattati da Alessandro Portelli, scrittore, critico letterario e già ordinario di letteratura angloamericana all’università la Sapienza di Roma, nel corso della conferenza dal titolo “Voce, memoria e beni culturali ...

Assunzioni Ministero Beni culturali - scadenza 23 settembre : ultimo giorno per candidarsi : Coloro che hanno intenzione di candidarsi al concorso bandito dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali hanno a disposizione le ultime ore di tempo per inviare le proprie domande di partecipazione. Secondo quanto disposto dal bando, infatti, il termine per la scadenza delle domande di partecipazione è fissato per domani, 23 settembre 2019....Continua a leggere

Concorsi assistente sociale - sanitario e conservatore Beni culturali : scadenze a ottobre : In questo articolo si andranno a segnalare nuovi bandi per la professione di assistente sociale, assistente sanitario e conservatore beni culturali. I Concorsi pubblici sono stati banditi dall'AIPES Consorzio per i Servizi alla Persona di Sora (assistente sociale), dall'Azienda Socio Sanitaria Ligure 1 Imperiese (assistente sanitario) e dal Comune di Como (conservatore beni culturali). Procedura selettiva per 18 assistenti sociali Nel Lazio, il ...

Beni culturali - Dario Franceschini nomina segretario generale del ministero Salvatore Nastasi : Rieccolo. Salvatore Nastasi torna a lavorare al ministero dei Beni culturali.Come annunciato dal Fatto Quotidiano, Dario Franceschini lo ha nominato segretario generale del dicastero che è a sua volta appena tornato a guidare. A renderlo noto è il comunicato stampa del Consiglio dei ministri, il secondo da quando esiste il governo Pd-M5s. Sempre oggi è stata decisa la nomina a comandante in capo della squadra navale dell’ammiraglio Paolo Treu, ...

Dario Franceschini punta in alto : dopo il ministero dei Beni culturali vuole Lorenzo Casini sottosegretario : Dario Franceschini è l'unico big del Pd che pare averci messo la faccia in questo esecutivo. E così ora pretende di essere ricambiato: non solo con un ministero (quello dei Beni Culturali), ma anche con una stanza a Palazzo Chigi. L'obiettivo del dem è cancellare tutto il lavoro dal suo predecessore

Concorso Ministero dei Beni culturali : invio della domanda attraverso il sistema Step One : Manca meno di un mese alla scadenza prevista dal bando di Concorso emesso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, relativo alla selezione di 1052 unità di personale da assumere come vigilanti: il 23 settembre 2019, infatti, rappresenta il termine ultimo per candidarsi. Le figure verranno assunte a tempo indeterminato e saranno distribuite presso gli uffici del Ministero dei Beni Culturali presenti in tutta Italia....Continua a leggere

Chi è Dario Franceschini - nuovo ministro Beni culturali del governo Conte : Chi è Dario Franceschini, nuovo ministro beni culturali del governo Conte Dario Franceschini è il nuovo ministro dei beni culturali e del Turismo e ricoprirà anche l’incarico di capodelegazione dei ministri del Partito Democratico, un ruolo “di premio” per aver intavolato e raggiunto l’accordo per il nuovo esecutivo con i pentastellati. Per Franceschini, nome notissimo della politica, il Ministero dei beni culturali non è certo una novità, ...

Chi è Dario Franceschini - il ministro dei Beni culturali e del Turismo nel Governo Conte : Dario Franceschini, ex ministro nel Governo Renzi e Gentiloni, torna al Mibact e riporta la delega al Turismo entro il perimetro dei Beni Culturali. Osannato (oppure fortemente contrastato) per la sua visione del patrimonio culturale, bisognerà vedere come si muoverà nel terreno minato dalla riorganizzazione del dicastero voluta dall'uscente Alberto Bonisoli e di una nuova maggioranza politica.Continua a leggere

Riecco Dario Franceschini - il dirigente dem di nuovo ministro dei Beni culturali : Era stato uno dei primi ad aprire ai 5 Stelle attirandosi le critiche dei renziani: il dipanarsi degli eventi gli ha dato...

Totoministri - vogliono piazzare la dem Anna Ascani ai Beni culturali : Nel Totoministri del futuro governo giallo-rosso spunta il nome di Anna Ascani, mandata avanti dai turborenziani di Roberto Giachetti. La vorrebbero tanto alla Cultura, ministero a cui pensa in realtà anche Gianni Cuperlo, presidente della Fondazione dem, sostenitore al congresso di Zingaretti, ripo

Beni culturali - la riforma del ministero è confusa e incompleta. A quando un responsabile competente? : Il primo decreto attuativo della riforma del ministero dei Beni e delle Attività culturali (MiBAC), entrato in vigore il 22 agosto, sta generando preoccupazioni crescenti e vive reazioni in tutta Italia e anche all’interno di Italia Nostra. Si ritiene che il provvedimento in generale sia parziale e lacunoso, essendo privo di organicità e completezza come invece dovrebbe essere, calato dall’alto e non elaborato dal basso, carente sulla tutela ...