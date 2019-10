Bari | sequestrati oltre 8mila cosmetici e denunciato imprenditore cinese

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Emanuela Carucci Sono stati inalcuni profumi contraffatti che riportavano la dicitura "tester - vietata la vendita". Sulle confezioni degli ombretti non c'erano le indicazioni circa la relativa composizione Nell’ambito dell'attività di controllo economico del territorio finalizzata alla repressione dei traffici illeciti da parte della guardia di finanza di, sono state sequestrateconfezioni di prodotticontraffatti e profumi di famose griffe con impressa la dicitura “Tester - Vietata la vendita”, in una ditta di commercio all’ingrosso, con sede nella zona industriale di, di un cittadino di nazionalità. Il commerciante straniero è statoalla competente autorità giudiziaria barese per i reati di importazione e commercio di prodotti falsi e ricettazione. Qualora immessi sul mercato, i prodotti messi sotto ...

Trmtv : Oltre 8 mila prodotti cosmetici sequestrati - rep_bari : Bari, sequestrati 8mila profumi e rossetti contraffatti in vendita nella zona industriale [news aggiornata alle 12:… - Telebari : Rutigliano, sequestrati 200 grammi di ‘cobret’. È la droga di moda a Scampia: scarti di eroina tagliata con sostanz… -