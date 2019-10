Bambini - Seggiolini antiabbandono | firmato il decreto

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Dopo il parere del Consiglio di Stato, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha finalmenteilsui dispositiviper i: il provvedimento, attualmente allesame della Corte dei Conti, sarà pubblicato nelle prossime settimane sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore 15 giorni dopo (e non, come ipotizzato da altri nei giorni scorsi, 120 giorni dopo).Obbligatori da novembre. Se tutto andrà come deve, nella prima decade di novembre (il giorno esatto si saprà solo quando la norma sarà pubblicata sulla Gazzetta), tutti coloro che trasporterannofino a 4 anni di età dovranno dotarsi di uno di questi dispositivi. Ammesso, evidentemente, che i produttori siano in grado di renderli disponibili sul mercato entro quella data. Ilministeriale che ne disciplina le caratteristiche tecnico-costruttive, infatti, pur ...

