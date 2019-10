Azzurri Legends | esordio con pari show | 3-3 in Germania | tanti fuoriclasse in campo FOTO

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Inizia con uno spettacolare 3-3 l’avventura degli. Allo ‘Sportpark Ronhof’ di Furth la Nazionale delle Leggende Azzurre, al suo debutto assoluto, pareggia 3-3 con la selezione tedesca Dfb All Stars in una serata ricca di gol ed emozioni davanti a oltre 6500 tifosi. Una passerella per. La formazione titolare è formata da undici Campioni del Mondo, nove di2006 e due, Pietro Vierchowood e Bruno Conti, di Spagna ’82: in porta c’è Angelo Peruzzi, al centro della difesa Vierchowood affianca capitan Cannavaro con Zambrotta e Grosso esterni. La regia è affidata ad un altro degli ‘eroi’ del Mondiale tedesco, Andrea Pirlo, supportato da Gattuso, Perrotta e da un Bruno Conti sempre in grande forma. In avanti Francesco Totti agisce alle spalle di Luca Toni. E’ laa portarsi sul doppio vantaggio: al 10’ Cannavaro nel tentativo di ...

