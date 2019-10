Auto | Patuanelli | ‘a breve tavolo su automotive | dobbiamo dare risposte’

M5s - lo stop alle trivellazioni favorisce la Grecia : Stefano Patuanelli - Auto gol sul metano : Test d'intelligenza per un presidente del consiglio che si definisce «avvocato del popolo» e per il nuovo ministro dello Sviluppo Economico ( Stefano Patuanelli , nel caso qualcuno se lo fosse perso). Posto che l' Italia ha un bisogno disperato di metano , grazie al quale ricava anche il 45% dell' elet

Imprese - Patuanelli : “Incentivi 4.0 su tre anni con visione green. Poi maggiori sgravi fiscali per svolta verde. Tavolo sul settore Auto” : “L’ambiente deve diventare una straordinaria occasione di crescita economica“. È la strada tracciata dal nuovo ministro M5s dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, che martedì ha fatto il suo debutto al Consiglio Ue di Bruxelles. Una strada da concretizzare in vista della prossima manovra, innanzitutto rendendo “strutturali” per “un periodo minimo di tre anni” gli strumenti che “hanno spinto ...