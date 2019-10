Audi - La RS Q8 senza veli al Ring

I turisti stranieri in Arabia SAudita potranno prenotare una camera d’albergo senza essere sposati : L’Arabia Saudita permetterà alle donne e agli uomini stranieri in visita turistica di alloggiare nella stessa camera di albergo senza dimostrare di essere sposati o di avere un rapporto di parentela. La Commissione per il turismo Saudita ha anche concesso

Ascolti tv - dati Auditel giovedì 3 ottobre : Un passo dal cielo 5 senza rivali supera 4 milioni di telespettatori : La fiction di Rai 1 Un passo dal cielo 5, con Daniele Liotti, si è aggiudicato la prima serata tv di giovedì 3 ottobre con 4 milioni 176mila telespettatori, pari al 18.6% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 Eurogames, condotto da Ilary Blasi e Alvin, ha totalizzato 2 milioni 69mila telespettatori con il 10.6% di share. Su Italia1 l’appuntamento con Le Iene, scelto da 1 milione 735mila spettatori con il 10.8%, mentre su Rai3 il ...

Audi A3 - La nuova generazione senza camuffature : Stavolta i paparazzi hanno fatto un colpaccio: ecco la nuova Audi A3 quasi completamente priva di camuffature. La quarta generazione della due volumi di Ingolstadt è attesa sul mercato nella primavera del prossimo anno, subito a ruota dalla Golf 8, con la quale condivide molto, a partire dalla versione evoluta della piattaforma Mqb. Che slancio. Questultime foto spia lasciano davvero poco allimmaginazione. Tracce (minime) di pellicola nera ...

“Un dramma - momenti terrificanti”. ClAudio Lippi - la gaffe senza precedenti a Vieni da me : È successo qualcosa di strano ieri in tv. Protagonisti di questa singolare situazione, Claudio Lippi e Caterina Balivo, in diretta su Rai 1 a Vieni da Me. In studio si parlava di omosessualità e dei vip che hanno fatto coming out, dichiarandola, uscendo allo scoperto. Dunque il discorso è finito su Valerio Scanu: del suo orientamento sessuale si parla da tempo, anche se al riguardo non si è mai sbottonato. Esatto, Valerio Scanu non ha mai fatto ...

Petrolio - balzo senza precedenti dopo l’attacco all’Arabia SAudita : l’attacco al Petrolio Saudita provoca un’impennata senza precedenti al prezzo del greggio. Come temuto, in apertura di contrattazioni i future sul Brent sono balzati di 12 dollari in pochi secondi, salendo fino a quota 71 dollari, pari a un aumento del 20% che non ha eguali

UeD Lorenzo e ClAudia sposi? Serata di provocazioni : l’ex tronista senza parole : Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi innamoratissimi dopo Uomini e Donne La storia di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi procede a gonfie vele dopo Uomini e Donne, e lo vediamo tutti dalle storie che i due condividono su Instagram; foto e filmati che – come senz’altro saprete – mostrano un’affinità crescente tra i due innamorati che […] L'articolo UeD Lorenzo e Claudia sposi? Serata di provocazioni: l’ex ...

Calcio : Gentiloni - ‘vista senza Audio ma mi pare abbia vinto la Juve’ : Roma, 24 ago. (AdnKronos) – 2L’ho vista senza audio, ma mi pare abbia vinto la #Juve”. Lo scrive su twitter l’ex-premier Paolo Gentiloni. L'articolo Calcio: Gentiloni, ‘vista senza audio ma mi pare abbia vinto la Juve’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Facebook ha trascritto i messaggi Audio degli utenti senza autorizzazione : Facebook continua ad avere problemi relativi al delicato aspetto della privacy e l'ultimo della serie potrebbe creare non pochi grattacapi al colosso dei social L'articolo Facebook ha trascritto i messaggi audio degli utenti senza autorizzazione proviene da TuttoAndroid.