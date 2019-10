ATP Shanghai – Debutto amaro per Cilic | il croato eliminato al primo turno dallo spagnolo

ATP Shanghai – Forfait di Nadal : il maiorchino costretto a saltare il Masters 1000 : Nadal salta il Masters 1000 di Shanghai : il maiorchino costretto a dichiarare Forfait per il secondo anno consecutivo Rafa Nadal è costretto , per il secondo anno consecutivo, a saltare il Masters 1000 di Shanghai . Dopo il ritiro dalla Laver Cup per un problema alla mano sinistra, il maiorchino salterà anche il torneo di Shanghai . Secondo la stampa spagnola, Nadal avrebbe giocato nella prima giornata della Laver Cup con delle infiltrazioni ...

Tennis : Nishikori non sarà a Tokyo e a Shanghai. Grande chance per Berrettini in vista delle ATP Finals : Il giapponese Kei Nishikori, rivale diretto di Matteo Berrettini e Alexander Zverev per le ATP Finals di Londra, ha annunciato tramite la sua app ufficiale che salterà l’ATP 500 di casa, a Tokyo, e il Masters 1000 di Shanghai, a causa di un problema al gomito e braccio destro che si trascina fin dal Roland Garros. Queste le parole del nipponico: “Ho alcune buone notizie e alcune cattive. In questi giorno ho continuato a monitorare il ...