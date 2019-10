Atletica | mezza maratona “IAAF SILVER Label” Tragedia a Cardiff | muore atleta colpito da

Fonte : oasport

(Di lunedì 7 ottobre 2019) È morto ieri un partecipante dellaHalf Marathon. Il runner, non ancora identificato, sarebbe deceduto in ospedale subito dopo aver preso parte all’evento secondo quanto dichiarato dai responsabili di gara. I servizi di emergenza avevano reagito prontamente all’accaduto ma velocità e professionalità, a quanto pare nulla hanno potuto fare per salvare la vita dell’. Unache hauna delle mezze Maratone più note del Mondo e che ogni anno richiama migliaia di persone in Galles. Secondo i media 27.500 corridori hanno partecipato all’evento di ieri mattina e questo dato rappresenta una cifra record. Anche nella passata edizione, purtroppo, si era dovuto registrare unasimile: due partecipanti di 25 e 32 anni erano stati stroncati da infarto poco dopo aver tagliato il traguardo. Molte furono le polemiche sui social, in particolare per la mancanza di ...

