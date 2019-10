Astronomia | la “cometa blu” nel mirino del progetto SPECULOOS FOTO

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Questa immagine pubblicata dall’European Southern Observatory mostra una cometa situata nella parte esterna del sistema solare: la cometa C/2016 R2 (PANSTARRS). Come suggerisce il nome, la cometa è stata scoperta nel 2016 dai telescopi Pan-STARRS alle Hawaii. Questa nuova immagine è stata catturata da unbasato presso l’osservatorio Paranal dell’ESO in Cile, chiamato “la ricerca di pianeti abitabili che transitano attorno a stelle ultra fredde” (in inglese “the Search for habitable Planets EClipsing ULtra-cOOl Stars”), oin breve. Le comete sono sfere di polvere, ghiaccio, gas e roccia: quando passano vicino al Sole, il loro ghiaccio si riscalda, si trasforma in gas e fugge in un processo chiamato “degassamento”. Questo processo forma involucri sfocati attorno al nucleo delle comete, chiamati chioma e code distintive. Le ...

