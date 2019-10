Asti | ordigno esplode vicino al tribunale Cartello con minacce a quattro magistrati | “Vi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Un, molto probabilmente una bomba carta, è esplosaa un ingresso secondario del palazzo di giustizia dinelle prime ore di oggi, 7 ottobre, in un angolo al riparo dalle telecamere della videosorveglianza. Poco distante di lì c’era unrivolto a: “Vi faremo morire tutti”. “Si è trattato di un gesto dimostrativo che non ha provocato danni”, ha dichiarato Giancarlo Girolami, presidente delgiano, chiarendo che “la situazione è sotto controllo”, sebbene la questura avesse ricevuto una telefonata anonima in cui veniva annunciato la presenza di un altro: le ricerche effettuate da polizia e carabinieri non hanno portato alla luce niente. I destinatari dellesono due giudici del, Giorgio Morando e Roberto Amerio, e due pm della procura, Laura Deodato e Vincenzo Paone. A loro è andata subito la solidarietà del ...

