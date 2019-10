Ascolti TV | Domenica 6 ottobre 2019 Imma Tataranni 19 5% | Live 13 3% Fazio cala

Domenica In : Mara Venier continua a dominare. Gli Ascolti di ieri : Mara Venier ottiene ancora un successo. Gli ascolti di Domenica In Zia Mara si conferma regina della Domenica pomeriggio. Gli ascolti di Domenica In continuano a donare alla rete ammiraglia del servizio pubblico radiotelevisivo punti di share perduti in settimana con altri programmi del daytime di Rai1. La puntata di Domenica In del 6 ottobre ha fatto registrare il 16,3% di share nella prima parte e il 15,5% nella seconda. Mara Venier conferma ...

Ascolti TV | Domenica 6 ottobre 2019. Imma Tataranni 19.5% - Non è la D’Urso 13.3%. Fazio cala (7.3%-8%) - male Chef Rubio (1%) : Che Tempo Che Fa Nella serata di ieri, Domenica 6 ottobre 2019, su Rai1 la fiction Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha conquistato 4.401.000 spettatori pari al 19.5% di share. Su Canale 5 – dalle 21.19 all’1.21 - Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.273.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Rai2 Che Tempo Che Fa ha catturato l’attenzione di 1.806.000 spettatori (7.3%), dalle 21.07 alle 22.37, e ...

Ascolti TV | Domenica 29 settembre 2019. Imma Tataranni 20.1% - Live – Non è la D’Urso 11.9% - Fazio 8.2%-8.5% - Giletti 5.6% : Imma Tataranni - Vanessa Scalera Su Rai1 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha conquistato 4.389.000 spettatori pari al 20.1% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 1.808.000 spettatori pari all’11.9% di share. Su Rai2 Che Tempo che Fa ha interessato 1.907.000 spettatori pari all’8.2% di share, mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo sigla l’8.5% con 1.563.000 ...

Ascolti TV | Social Auditel 29 settembre 2019 : Live – Non è la D’Urso programma tv più twittato della domenica sera : Social Auditel 29 settembre 2019: Live Non è la D'Urso il programma più twittato per tutta la serata supera nel trending topic l'esordio di Fazio su Rai 2 Live – Non è la D’Urso è ancora una volta il programma della domenica sera più seguito sui Social. In testa al trending topic l’hashtag ...

La Domenica Ventura : Simona prende una decisione dopo i bassi Ascolti : Simona Ventura prende una decisione su La Domenica Ventura dopo i bassi ascolti delle prime due puntate E’ il sempre informato TvBlog a parlare di Simona Ventura “alla ricerca di ascolti la Domenica su Rai2”, dopo i dati auditel che La Domenica Ventura ha registrato con le prime due puntate, decisamente al di sotto degli ascolti che fino all’anno scorso ha sempre ottenuto Mezzogiorno in Famiglia, in onda il sabato e la ...