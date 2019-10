Ascolti TV | Domenica 6 ottobre 2019 Imma Tataranni 19 5% | Live 13 3% Fazio cala

Ascolti Domenica Live - Non è la d’Urso : Barbara cresce al 13 - 3% : Live Non è la d’Urso, Ascolti 4^ puntata: Barbara cresce e raggiunge il 13,3% di share È andata in onda ieri la quarta puntata di Live Non è la d’Urso, il talk in prima serata condotto da Barbara d’Urso che, contro una concorrenza monstre, ha totalizzato i seguenti Ascolti: 2.273.000 telespettatori e il 13,3% di share. Una crescita discreta rispetto all’11,9% di settimana scorsa, merito di una puntata scoppiettante in ...

Domenica In : Mara Venier continua a dominare. Gli Ascolti di ieri : Mara Venier ottiene ancora un successo. Gli ascolti di Domenica In Zia Mara si conferma regina della Domenica pomeriggio. Gli ascolti di Domenica In continuano a donare alla rete ammiraglia del servizio pubblico radiotelevisivo punti di share perduti in settimana con altri programmi del daytime di Rai1. La puntata di Domenica In del 6 ottobre ha fatto registrare il 16,3% di share nella prima parte e il 15,5% nella seconda. Mara Venier conferma ...

Ascolti Tv Usa domenica 29 settembre - stabile The Rookie : Ascolti Tv USA domenica 29 settembre The Rookie mantiene il suo pubblico Ascolti Tv USA domenica 29 settembre – Il pubblico di The Rookie sarà poco ma è abbastanza fedele. Spostato dal martedì alla domenica sera sempre alle 22 ma dopo una serata dedicata agli show e con contro gli incontri di football e lo storico NCIS Los Angeles, la serie con Nathan Fillion di ABC mantiene il suo pubblico: 4,1 milioni e 0.7 di rating, le stesse cifre ...

Ascolti tv - dati Auditel domenica 29 settembre : Imma Tataranni vince su Fabio Fazio e Barbara d’Urso : La seconda puntata di Imma Tataranni sostituto procuratore su Rai1 vince la prima serata di domenica 29 settembre con 4 milioni 389mila telespettatori, pari al 20.1% di share. Ascolti tv prime time Sempre in prima serata su Rai2 esordisce con 1 milione 907mila telespettatori con l’8.2% Che tempo che fa (rispetto alla media di fascia di Rai2 nella stagione 2018-19 il programma fa guadagnare +1,4 punti share). Il programma di Fabio Fazio ...

Ascolti TV | Domenica 29 settembre 2019. Imma Tataranni 20.1% - Live – Non è la D’Urso 11.9% - Fazio 8.2%-8.5% - Giletti 5.6% : Imma Tataranni - Vanessa Scalera Su Rai1 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha conquistato 4.389.000 spettatori pari al 20.1% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 1.808.000 spettatori pari all’11.9% di share. Su Rai2 Che Tempo che Fa ha interessato 1.907.000 spettatori pari all’8.2% di share, mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo sigla l’8.5% con 1.563.000 ...

Ascolti TV | Social Auditel 29 settembre 2019 : Live – Non è la D’Urso programma tv più twittato della domenica sera : Social Auditel 29 settembre 2019: Live Non è la D'Urso il programma più twittato per tutta la serata supera nel trending topic l'esordio di Fazio su Rai 2 Live – Non è la D’Urso è ancora una volta il programma della domenica sera più seguito sui Social. In testa al trending topic l’hashtag ...