Ascolti Domenica Live | Non è la d’Urso | Barbara cresce al 13 | 3%

(Di lunedì 7 ottobre 2019)Non è la d’Urso,4^ puntata:e raggiunge il 13,3% di share È andata in onda ieri la quarta puntata diNon è la d’Urso, il talk in prima serata condotto dad’Urso che, contro una concorrenza monstre, ha totalizzato i seguenti: 2.273.000 telespettatori e il 13,3% di share. Una crescita discreta rispetto all’11,9% di settimana scorsa, merito di una puntata scoppiettante in cui è successo davvero di tutto. A vincere la serata, però, è stata la fiction rivelazione di Rai1 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore interpretata da Vanessa Scalera che ieri, nella sua terza puntata, ha totalizzato 4.401.000 telespettatori e il 19.5% di share. Una scommessa vinta per Rai Fiction. Insomma, ottimi risultati per l’ammiraglia Rai e discreti per Canale5, visto il “traffico” televisivo con tutte le reti ...

