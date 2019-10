Arriva lo sfogo di Damiano David dei Maneskin | “Insultato da due poliziotti”

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Lodideiparla di uno spiacevole episodio accaduto nei giorni scorsi a Roma, in Piazza di Spagna, quando il leader del gruppo si sarebbe abbattuto in due poliziotti, rei di averlo insultato. "Voglio raccontarvi questo spezzone di vita quotidiana e di grandissima cultura. Ero in Piazza di Spagna, avevo una camicia crop top e un poliziotto ha ritenuto necessario commentare il mio outfit con il suo collega utilizzando testuali parole ‘Guarda come c*zzo è vestito questo’. Allora li ho guardati in maniera poco simpatica e i due si sono permessi anche di alzare la voce" E continua: "Cammino, vado un po’ più avanti e lo stesso commento l’ha fatto una ragazza inglese, quindi questa mentalità è radicata in tutto il mondo. Volevo solo condividere la mia immensa tristezza, la mia immensa delusione. Spero che le mogli di questi poliziotti o i loro figli siano ...

