Arrestato il maniaco degli ascensori

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Roma – E’ statodai Carabinieri della Compagnia Roma Parioli l’uomo conosciuto come il ‘’, che palpeggiava e perseguitava le donne. Il soggetto, un 43enne romano, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere notificatagli il 4 ottobre scorso nella sua abitazione di Montesacro. Sono sette i casi finora accertati da carabinieri: 16 febbraio e 23 giugno al Quartiere Trieste, 22 luglio a piazza Bologna, 4 agosto nuovamente Quartiere Trieste, 8 agosto Quartiere Africano, 23 agosto ancora zona Nomentano-piazza Bologna e infine 25 agosto in zona Re di Roma vicino la fermata metro Lodi. In base a quanto ricostruito l’uomo approcciava le vittime molestandole prima verbalmente, con commenti volgari, per poi seguirle fin dentro gli androni e gli, dove poi le costringeva a subire ...

