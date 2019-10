Apparato digerente e reni danneggiati | in Italia è allarme cozze e vongole infette da

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 7 ottobre 2019)in, Spagna e altri paesi membri della UE percontaminare: possono contenere Escherichia Coli e Diarroica Shellfish Poisoning, batteri pericolosi per l’organismo umano. Le allerte sono state lanciate dal sistema dirapido per gli alimenti e i mangimi Rasff dell’Unione Europea lo scorso 4 ottobre 2019. In base a quanto si legge, ad essere incriminate sono alcune partite diprodotte ine destinate al consumo interno ma anche quello in Spagna diveraci (genere Venus Gallina). Secondo il report c’è un rischio di livello “serio” di contaminazione dellecon il micro-organismo patogeno Escherichia coli, ma non viene specificata l’area di produzione o i lotti interessati. Un simile avviso è stato poi emesso per leprodotte e distribuite in, e destinate anche all’esportazione in Austria, Repubblica Ceca, ...

NGaribbo : RT @AcquarioGenova: Al contrario di quanto si possa pensare gli squali non sono dei mangioni! Il loro apparato digerente funziona molto len… - fabioferrero71 : RT @AcquarioGenova: Al contrario di quanto si possa pensare gli squali non sono dei mangioni! Il loro apparato digerente funziona molto len… - AcquarioGenova : Al contrario di quanto si possa pensare gli squali non sono dei mangioni! Il loro apparato digerente funziona molto… -