Anticipazioni Tempesta d’Amore Trama Puntate 14-20 Ottobre 2019 | Michael Smaschera

Tempesta d’amore - Anticipazioni tedesche : il GRAN FINALE di ANNABELLE! : Per lunghi mesi è riuscita ad ingannare tutti, ma ora per lei è arrivato il tempo di pagare. Con la quindicesima stagione di Tempesta d’amore ormai giunta ai titoli di coda in Germania, Annabelle Sullivan (Jenny Löffler) dovrà affrontare le conseguenze dei propri crimini. E, inutile dirlo, non lo farà senza lottare… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania! Tempesta d’amore, anticipazioni ...

Tempesta d’amore - Anticipazioni tedesche : Henry mette alla prova Jessica… e lei lo lascia? : Non tutte le storie d’amore hanno un happy end. Ne sanno qualcosa Paul (Sandro Kirtzel) e Romy (Désirée von Delft), la cui felicità verrà distrutta a causa dell’improvvisa morte della ragazza. I due sfortunati innamorati potrebbero però non essere gli unici a Tempesta d’amore a veder finire improvvisamente la propria storia…. Ecco infatti cosa accadrà nelle puntate di Sturm der Liebe presto in onda in Germania! Tempesta d’amore, ...

Anticipazioni Tempesta d'amore dal 7 al 13 ottobre : incidente aereo per Eva e Cristoph : Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle Anticipazioni della soap opera Tempesta d'amore, in onda dal lunedì alla domenica su Rete 4. Le Anticipazioni della prossima settimana dal 7 al 13 ottobre 2019 rivelano che sono in arrivo degli episodi ricchi di colpi di scena. Al centro della trama ci saranno soprattutto Eva e Cristoph, i quali saranno protagonisti di un clamoroso incidente aereo. Tempesta d'amore, le Anticipazioni 7-13 ottobre: ...

Anticipazioni Tempesta d’Amore Puntate Tedesche : Romy Perde la Vita a Causa di Annabelle! : Anticipazioni Tempesta d’amore Puntate Tedesche: Romy sta per convolare a nozze con il suo Paul ma qualcosa di orrendo sta per succedere. Anche per Fabien, sebbene in maniera diversa, le circostanze non sono positive… Non è in arrivo un periodo positivo per i telespettatori di Tempesta d’amore. Infatti, tutti coloro che seguono questa soap tedesca da anni, sanno che le storie d’amore sono destinate ad avere un lieto ...

Tempesta d’amore - Anticipazioni tedesche : il terribile abbandono : anticipazioni Tempesta d’amore, trame straniere: arriva il gemello di Boris Due nuovi personaggi faranno il loro ingresso nelle nuove puntate di Tempesta d’amore: il gemello di Boris e la sorella di Christoph. Le anticipazioni tedesche della soap opera svelano che presto intorno al Furstenhof inizierà a transitare Tim Degen, un aitante e simpatico ragazzo che avrà tutta l’aria di essere un dongiovanni. Il nuovo arrivato a ...

Tempesta d’amore - Anticipazioni tedesche : Il MATRIMONIO (con brivido) di JOSHUA e DENISE! : Ci sono voluti lunghi mesi di sofferenze, ma il momento più atteso della stagione sta per arrivare! Tra poche settimane i telespettatori tedeschi di Tempesta d’amore assisteranno al tanto agognato happy end dei due protagonisti della quindicesima stagione: Denise Saalfeld (Helen Barke) e JOSHUA Winter (Julian Schneider). E, come da tradizione, il loro gran finale verrà suggellato da un MATRIMONIO da sogno. Come spesso accade, però, non mancherà ...

Tempesta d’amore - Anticipazioni italiane : Paul scopre che Jessica ha abbandonato Luna e ne ha simulato la morte! : Il tanto temuto momento della verità è arrivato! Tra pochissimo nelle puntate italiane di Tempesta d’amore Jessica Bronckhorst (Isabell Ege) vedrà il suo più grande incubo diventare realtà: la verità sul suo finto aborto e sull’abbandono della figlioletta Luna verrà alla luce! E non sarà lei l’unica a soffrirne le conseguenze… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni ...

Anticipazioni 'Tempesta d'amore' dal 6 al 12 ottobre : l'aereo di Eva e Christoph scompare : Arrivano le nuove Anticipazioni della soap opera tedesca, 'Tempesta d'amore", in onda tutti i giorni su Rete 4, esclusa la domenica, a partire dalle 19.30. Le trame di cui parleremo fanno riferimento agli episodi che andranno in onda in Italia dal 6 al 12 ottobre. Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno alla sparizione di Eva e Christoph, all'avvicinamento di Ragnar e Tina e alla fine della storia fra Joshua ed Annabelle. Henry si ...

Tempesta d’amore - Anticipazioni italiane : Eva e Christoph - incidente aereo! : Una delle trame più attese della quindicesima stagione sta per prendere il via su Rete 4! Tra pochissimo sui teleschermi Italiani di Tempesta d’amore assisteremo infatti all’inizio di una storyline ad altissimo tasso drammatico ambientata molto lontano dal Fürstenhof. Ed i protagonisti assoluti saranno due colonne portanti della soap: Eva (Uta Kargel) e Christoph (Dieter Bach)! Ecco dunque cosa ci attende nelle puntate di Sturm der Liebe presto ...

Tempesta d’amore - Anticipazioni 16^ stagione : FRANZI e TIM nuovi protagonisti! : Grandissime novità sono in arrivo per i telespettatori tedeschi di Tempesta d’amore! Tra poco più di un mese, infatti, negli episodi in onda in Germania la quindicesima stagione della soap arriverà ai titoli di coda, lasciando il posto ad un’altra appassionante annata incentrata su due nuovi personaggi. A sorpresa, però, non si tratterà di due volti totalmente nuovi… Ecco dunque chi saranno i protagonisti della quindicesima stagione di Sturm der ...

TEMPESTA D’AMORE - Anticipazioni e trame puntate dal 6 al 12 ottobre 2019 : anticipazioni settimanali di TEMPESTA D’AMORE, puntate da domenica 6 a sabato 12 ottobre 2019: Mentre Denise e Henry sono sempre più presi dai propri sentimenti, Joshua e Annabelle decidono di fare un grande passo… Robert si trova di fronte ad una decisione difficile: fermare i piani di Christoph e rovinare così la carriera di Eva, oppure permettere che l’albergatore continui ad avvicinarsi a sua moglie? Tina è ancora profondamente delusa da ...

Anticipazioni Tempesta d’amore Trama Puntate 7-13 ottobre 2019 : Eva e Christoph Sopravviveranno? : Anticipazioni Tempesta d’amore Trama Puntate da lunedì 7 ottobre a domenica 13 ottobre 2019: partono le ricerche di Eva e Christoph. Guai per Natascha! Anticipazioni Tempesta d’amore: Eva e Christoph dispersi sui Carpazi! Denise, Annabelle e Joshua fanno fronte unito per ritrovare il loro papà! Tina delusa da Ragnar mentre Alfons ed Hildegard sono ai ferri corti! Ritorna, pronto ad emozionarci come non mai, il nostro consueto ...

Tempesta d’amore - Anticipazioni tedesche : Christoph rimarrà invalido? : Sarà un dramma senza fine quello che Christoph Saalfeld (Dieter Bach) si ritroverà ad affrontare nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore! Dopo essere venuto a conoscenza dei crimini commessi dalla sua amata Annabelle (Jenny Löffler), aver scoperto che quest’ultima non è affatto sua figlia ed essere stato vittima di un investimento, l’albergatore penserà di aver superato il peggio. Ben presto, però, si accorgerà di essersi ...

Anticipazioni Tempesta D’Amore - Puntate Tedesche : Il Figlio di Eva è di Christoph! : Anticipazioni Tempesta d’amore Puntate Tedesche: Eva è ancora in preda all’agitazione per quello che sta succedendo, ma ci si avvicina alla verità attraverso un sogno di Christoph. Ecco quale situazione sconvolge i personaggi… Nelle Puntate Tedesche di Tempesta d’amore, Christoph è ancora in stato d’incoscienza dopo il terribile incidente che l’ha colpito. Dopo che i sospetti dei telespettatori sono caduti su ...