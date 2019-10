Ambiente | gli italiani preoccupati per il clima e per lo spreco idrico

Investire negli esport : stabilire resilienza in un Ambiente volubile - articolo : Quando si tratta di investimenti negli esport, la parte più ampia dell'imbuto viene riempita di denaro. Secondo l'ultimo report esport di Goldman Sachs, gli investimenti nel settore sono aumentati del 90% nel 2018, arrivando a una cifra di $1,4 miliardi. Ogni anno il League of Legends World Championship continua a infrangere il suo stesso record, e nonostante un difficile inizio, la scena competitiva di Fortnite ha avuto performance nettamente ...

Italia indietro su povertà - Ambiente ed energia - ma migliora per salute - uguaglianza di genere e innovazione : il rapporto dell’ASviS : Italia indietro – almeno su alcuni temi chiave come povertà, ambiente, energia – nella transizione verso un modello sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale. E con forti disuguaglianze, anche territoriali. L’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile, un programma di azione sottoscritto nel 2015 dai governi dei 193 paesi Onu, con diciassette obiettivi per lo Sviluppo sostenibile (i cosiddetti SDGs), resta dunque ancora ...

Agevolazioni fiscali - ecco quelle dannose per l’Ambiente che il governo vuole ridurre : dai sussidi agli aerei alla franchigia sulle royalty : Più di 19 miliardi di euro, 16,8 dei quali destinati alle fonti fossili. Sono i cosiddetti Sad, acronimo di sussidi ambientali dannosi, che il governo stando alla Nota di aggiornamento al Def intende rivedere (insieme alle altre detrazioni fiscali) per ricavare circa 1,8 miliardi di euro. Confermata, dunque, la limatura prevista dal dl Clima, poi rinviato e destinato ora a diventare un ddl collegato alla legge di Bilancio, che prevedeva un ...

I migliori libri per salvare l'Ambiente : I giornalisti de L’Huffpost, scelgono e raccomandano in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti nel testo, L’Huffpost riceve una commissione senza alcuna variazione del prezzo finale.La salvaguardia del pianeta è una vera e propria impresa, titanica, possiamo dire. Spesso però si fa l’errore di pensare che le ...

Ambiente : la Liguria chiede lo stato di calamità naturale per gli apicoltori : All’unanimità il Consiglio regionale della Liguria stasera a Genova ha approvato un ordine del giorno che impegna il presidente della Regione Giovanni Toti e la sua Giunta a “farsi parte attiva con il Governo affinché venga riconosciuto lo stato di calamità naturale per gli apicoltori liguri”. Il documento firmato da tutti i gruppi impegna la Giunta Toti a far sì che “le pratiche necessarie alla richiesta di calamità ...

Matteo Salvini : "Meglio Greta Thunberg del ministro dell'Ambiente - diamo il diritto di voto ai sedicenni" : "Preferirei avere Greta come ministro dell'Ambiente, il ministro italiano non vale Greta. Se uno pensa di tassare il gasolio per gli agricoltori vuol dire che non ha capito niente. Greta sarebbe più in grado di fare il ministro di qualche altro ministro". Matteo Salvini ha detto di stare con Greta T

La sostenibilità - che fa bene all’Ambiente - ma anche agli affari : Stili di vita sostenibiliComunità e biodiversitàLevissima 3000I ghiacciaiIl packaging e gli investimentiOra che dopo mesi di Greta Thunberg tutti sappiamo cos’è la sostenibilità, possiamo cercare di capire qualcosina in più. Uno dei settori in cui l’attitudine green ha fatto breccia è senza dubbio quello del business. Si moltiplicano negli ultimissimi anni le iniziative da parte delle aziende, alcune delle quali hanno un po’ inseguito questo ...

LegAmbiente - requiem per un ghiacciaio : veglia funebre sulle Alpi : requiem per un ghiacciaio, una veglia funebre per i ghiacciai Alpini che stanno scomparendo. Il 27, 28, 29 settembre Legambiente organizza appuntamenti per mostrare gli effetti dei cambiamenti climatici sul pianeta Terra a partire dall’Italia. Ispirati al funerale per il ghiacciaio scomparso in Islanda e pochi giorni dopo la veglia per il Pizol in Svizzera, i requiem per un ghiacciaio iniziano il giorno dello sciopero globale per il clima dei ...

Alitalia - la tassa sui voli garantisce una disoccupazione di lusso. E blocca gli aiuti per l’Ambiente : Sei euro e 50 centesimi: a tanto ammontano le tasse sui biglietti aerei pagate dai passeggeri che prendono un volo in partenza dagli aeroporti italiani. Un importo cresciuto di oltre tre volte in poco più di dieci anni, da quando nel 2008 il decreto Alitalia del governo Berlusconi lo aveva fissato a 2 euro. La gran parte dei soldi incassati grazie all’Addizionale comunale sui diritti di imbarco (questo il nome ufficiale del balzello), 5 euro per ...

La Svizzera pensa di abolire gli allevamenti intensivi di animali : “Dannosi anche per l’Ambiente” : La proposta è stata avanzata alcuni mesi fa da una alleanza di vari gruppi animalisti e ha raggiunto le firme necessarie per essere presentata i Parlamento dove sarà discussa prima di un referendum. Per i sostenitori l'allevamento industriale intensivo porta non solo al cattivo benessere degli animali ma è responsabile anche dei cambiamenti climatici.Continua a leggere

Right to repair : aggiustare gli elettrodomestici per salvaguardare l’Ambiente : Se ogni smartphone buttato fosse utilizzato per un anno in più, il risparmio di anidride carbonica compenserebbe le emissioni di uno Stato come l'Irlanda per 12 mesi

Togliere la difesa dell’Ambiente dalle mani degli ambientalisti : Ci sono molte buone ragioni per criticare la teologia apocalittica scelta dai follower di Greta Thunberg per ragionare attorno al futuro dell’ambiente con l’idea di colpevolizzare la società occidentale ritenendola la causa principale dei fenomeni legati al riscaldamento climatico. Ma se c’è invece

Ambiente - Fioramonti scrive alle scuole : "Giustificate l'assenza degli alunni per le proteste sul clima" : Il neo ministro dell'Istruzione ha inviato una circolare alle scuole: "L'importanza di questa mobilitazione è fondamentale, è in gioco il bene più essenziale, cioè imparare a prenderci cura del nostro mondo"

La PlayStation 5 consumerà meno energia : gli altri big che puntano forte sull’Ambiente : Anche Amazon e Google hanno appena annunciato nuovi e più ambiziosi obiettivi. Apple e Facebook guidano il plotone dei colossi impegnati per la sostenibilità e per prodotti che impattino meno