Allerta meteo Sicilia per oggi | temporali e vento forte

Maltempo Sicilia : oggi Allerta meteo “gialla” a Palermo : La Protezione Civile rende noto che oggi per la città di Palermo è prevista un’allerta meteo codice giallo, mentre per il versante tirrenico della Sicilia Nord-Orientale (provincia di Messina, zona di allerta A), Centro-settentrionale (province di Messina e Palermo, zona di allerta B) e Nord-orientale (versante ionico, province di Catania e Messina, zona di allerta I) l’allerta sarà di colore arancione (preallarme). L'articolo ...

Pesante Allerta meteo - atteso forte maltempo : ecco i suggerimenti della Protezione Civile per evitare rischi : Da stasera è prevista sull’Italia un’intensa ondata di maltempo. ecco i suggerimenti della Protezione Civile. In caso di pioggia in atto di forte intensità e/o persistente, si raccomanda di: Limitare gli spostamenti, in particolare con veicoli privati, a quelli strettamente necessari ed evitare di percorrere strade collinari e montane soggette a frane. Non sostare su passerelle e ponti o nei pressi degli argini dei torrenti e dei ...

Allerta meteo - forte maltempo in Sicilia : scuole chiuse in molti comuni domani Lunedì 7 Ottobre : Scatta l’Allerta Meteo e in Sicilia molti Sindaci decidono di chiudere le scuole: domani, Lunedì 7 Ottobre, il maltempo provocherà forti temporali. Anche se in realtà il clou dei fenomeni estremi sarà nel pomeriggio, in Provincia di Messina molti Sindaci hanno già firmato l’apposita ordinanza che dispone la chiusura di tutte le scuole comunali. Ecco l’elenco, aggiornato in tempo reale: Barcellona Pozzo di Gotto Santa Teresa di ...

Allerta meteo Sicilia : stabilita la chiusura di alcune scuole [INFO] : Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ha stabilito, per domani, la chiusura delle scuola in seguito all’Allerta Meteo emanata dalla Protezione Civile. Domani scuole chiuse, oltre che a Barcellona Pozzo di Gotto, anche ad Alì Terme, Letojanni, Nizza di Sicilia, Santa Teresa, Giardini Naxos, Letojanni e Mongiuffi Melia. Ecco quanto si legge nel comunicato dell’ente di Barcellona Pozzo di Gotto: Il sindaco, preso atto dell’avviso ...

Meteo - le previsioni : maltempo in arrivo - temporali e forti venti nelle prossime ore. Allerta della Protezione Civile : Le previsioni Meteo annunciano che una perturbazione di origine atlantica si avvicinerà, in serata, alle regioni settentrionali italiane portando nubi e e i primi temporali. maltempo...

Napoli - torna l'incubo bomba d'acqua : Allerta meteo su tutta la Campania da mezzanotte : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali con conseguente criticità idrogeologica di colore giallo, a partire dalla mezzanotte di...

Meteo - maltempo in arrivo : temporali e forti venti nelle prossime ore. L'Allerta della Protezione Civile : Le previsioni Meteo annunciano che una perturbazione di origine atlantica si avvicinerà, in serata, alle regioni settentrionali italiane portando nubi e e i primi temporali. Nella...

Allerta meteo - pesante avviso della protezione civile : allarme arancione in Calabria e Sicilia : Allerta Meteo – Una perturbazione di origine atlantica si avvicinerà, in serata, alle regioni settentrionali italiane portando nubi e prime precipitazioni. Nella giornata di domani la perturbazione attraverserà l’intero territorio nazionale, interessando soprattutto le regioni del versante tirrenico, con fenomenologia a tratti intensa, in progressiva attenuazione pomeridiana al Centro. Le temperature subiranno una sensibile diminuzione al ...

Allerta meteo - fiondata Artica sull’Italia da Lunedì : violenta sfuriata temporalesca - poi il maltempo si concentrerà al Sud : In una Domenica dal clima tipicamente autunnale su gran parte d’Italia, con molte nubi sparse e forti piogge in Calabria dove l’area più colpita è quella del reggino, tra la piana di Gioia Tauro e l’Aspromonte dove sono caduti 46mm di pioggia ad Antonimina, 36mm a Molochio, 34mm a Gioia Tauro, 32mm a Cittanova, cresce l’Allerta Meteo per le prossime ore: infatti domani, Lunedì 7 Ottobre, una perturbazione di origine ...

Allerta meteo Campania : criticità per piogge e temporali - vento forte e mare agitato : La Protezione civile della Regione Campania ha diffuso un’Allerta Meteo per piogge e temporali con conseguente criticità idrogeologica “gialla“: l’avviso è valido a partire dalla mezzanotte di stasera e fino alle 21 di domani. Sull’intero territorio regionale, tranne le zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro) si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente ...

Allerta meteo in Liguria : in arrivo raffiche di burrasca forte : Il centro Meteo Arpal ha diffuso un’Allerta Meteo per vento in previsione di locali raffiche di burrasca forte oltre i 100 km/h soprattutto sul centro-ponente, sui rilievi e allo sbocco delle valli, nella notte e fino al pomeriggio di domani, lunedì 7 ottobre. Sono attese piogge da questa sera e per tutta la notte, su buona parte della regione, in estensione dall’entroterra fin sulla costa, con bassa probabilità di rovesci o ...

Allerta meteo - il maltempo si accanisce al Sud : weekend di forti piogge e temporali [MAPPE] : Secondo risveglio consecutivo freddo stamattina sull’Italia, con temperature minime a una cifra su molte aree del Centro/Nord e in modo particolare al Nord/Ovest e in Trentino Alto Adige dove la colonnina di mercurio è scesa fino a +5°C a Moncalieri e Carmagnola, +6°C a Vercelli, Asti e Malpensa, +7°C a Rovereto, Gallarate, Corsico, Magenta, Alessandria, Caselle e Casale Monferrato, +8°C a Bergamo, Monza, Pavia, Trento, Aosta e Bolzano. Ma ...

Allerta meteo Weekend - ancora maltempo sull’Italia : forti temporali al Sud tra Sabato sera e Domenica [MAPPE] : Il maltempo che ha colpito l’Italia nelle scorse ore non si esaurirà nel Weekend, anzi: una nuova perturbazione di origine atlantica raggiungerà le Regioni tirreniche sin dalle prime ore di Sabato 5 Ottobre, con piogge su Toscana e Sardegna, per poi concentrarsi al Sud. Già nel pomeriggio/sera, infatti, si formeranno forti temporali nel basso Tirreno, con interessamento prevalente della Calabria occidentale (ma anche della Sicilia ...