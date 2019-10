Allerta Meteo nello Stretto di Messina | violento temporale risale dal mar Jonio | tempesta

Allerta Meteo Sicilia : scuole chiuse domani martedì 8 ottobre a Catania : scuole di ogni ordine e grado chiuse domani a Catania e in diversi comuni della provincia, come Acireale, per il maltempo. “Vista l’Allerta meteo arancione e gialla prevista per la giornata di martedi’ 8 ottobre – scrive il sindaco di Catania, Salvo Pogliese su Facebook – d’intesa con gli assessori alla protezione civile e alla pubblica istruzione, Alessandro Porto e Barbara Mirabella, e in accordo con il ...

Allerta Meteo arancione - arriva l’autunno in Sicilia ma sole e caldo nel weekend : La prima Allerta meteo dell’autunno chiude definitivamente la bella stagione in Sicilia che era perdurata fino a ieri. Pogge e vento saranno i protagonisti di questa settimana. Per domani, 8 ottobre 2019, il Dipartimento Regionale di Protezione Civile ha diramato l’Allerta meteo arancione. Significa che l’Isola sarà attraversata da una perturbazione intensa e che potrebbe creare problemi alla viabilità ed aumentare i livelli di Allerta idraulico ...

Allerta Meteo Sicilia - maltempo a Palermo : scuole chiuse in diversi comuni domani - martedì 8 ottobre [ELENCO AGGIORNATO] : maltempo in Sicilia dove oggi le piogge hanno interessato diverse zone della regione. Forti disagi a Palermo in seguito al violento temporale che nelle ultime ore si è abbattuto sulla città e che sta creando notevoli disagi. Decine le chiamate al centralino dei vigili del fuoco, preso d’assalto da automobilisti rimasti in panne e cittadini alle prese con allagamenti e cornicioni pericolanti. Circolazione in tilt in diverse aree, dal centro ...

Napoli e la Campania sott'acqua : «Allerta Meteo anche per domani» : La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l'allerta meteo gialla per vento forte e mare agitato fino alle 14 di domani. Da ieri sera e fino alle 21 di oggi è in vigore...

Allerta Meteo Sicilia : ancora maltempo - criticità arancione nel Messinese : Continua l’ondata di maltempo che sta interessando il Sud Italia e che ha causato danni e disagi in Calabria e in Sicilia. Molte le scuole chiuse in diversi comuni Siciliani. Le piogge hanno causato danni e disagi soprattutto nelle province di Vibo e di Palermo. L’ondata fredda in Sicilia prosegue anche per la giornata di domani, come spiega un’Allerta Meteo emessa dalla Protezione Civile regionale. Si prevede criticità ...

Sicilia : piogge intense e nubifragi - Allerta meteo : Una forte perturbazione è giunta sul Mediterraneo attraverso la Francia e si sta dirigendo rapidamente verso il Canale di Sicilia: il maltempo ha attraversato tutta Italia in poche ore ma adesso ha...

Allerta Meteo Campania : prorogata la criticità “gialla” per vento forte e mare agitato : La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l’Allerta Meteo codice giallo per vento forte e mare agitato fino alle ore 14 di domani, martedì 8 ottobre. Da ieri sera e fino alle ore 21 di oggi è in vigore l’Allerta Meteo gialla per piogge e temporali su tutta la Campania, tranne che per le zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro), e venti forti o molto forti su tutta la regione con conseguente mare agitato. La proroga ...

Meteo - arriva il vortice artico : temporali e freddo in tutta Italia - Allerta in 9 regioni : Un insidioso vortice artico condiziona il tempo sull’Italia in questo avvio di settimana; temporali e venti forti spazzano dunque il Belpaese, e lo faranno ancora nel corso dei prossimi giorni. Il team del sito IlMeteo.it comunica infatti che, sin dalle prime ore di oggi, piogge e rovesci stanno interessando le regioni del Nord, per poi spostarsi rapidamente verso le regioni centrali peninsulari e sulla Sardegna, con la possibilità di temporali ...

Allerta Meteo - la fiondata Artica sposta il maltempo al Sud : fenomeni estremi in Calabria e Sicilia : Allerta Meteo – Nuova ondata di maltempo in atto sull’Italia, come ampiamente preannunciato nei giorni scorsi. Un fronte freddo proveniente dal Circolo Polare Artico ha raggiunto il nostro Paese nella notte, provocando violenti temporali nel cuore della Lombardia dove sono caduti 71mm di pioggia a Cadilana di Corte Palasio, 67mm a Capergnanica, 56mm a Credera Rubbiano, 54mm alla Cascina Gallotta di Castelleone, 50mm a Trigolo, e ...

Allerta Meteo Estofex - forte maltempo al Sud Italia : attenzione a forte vento e tornado : Allerta Meteo – Il maltempo continuerà a colpire le regioni meridionali anche oggi ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi. Allerta di livello 1 per il Sud Italia e Malta, principalmente per forti venti e tornado. L’Allerta si intende formalmente valida fino alle 8 (ora Italiana) di domani, martedì 8 ottobre. Il fronte freddo di una grande bassa pressione vicino all’Islanda si muove sulle Isole Britanniche verso ...

Allerta Meteo Sicilia per oggi : temporali e vento forte : Allerta meteo in Sicilia oggi lunedì, 7 ottobre. Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia ha annunciato Allerta meteo arancione e gialla

Maltempo Sicilia : oggi Allerta Meteo “gialla” a Palermo : La Protezione Civile rende noto che oggi per la città di Palermo è prevista un’allerta meteo codice giallo, mentre per il versante tirrenico della Sicilia Nord-Orientale (provincia di Messina, zona di allerta A), Centro-settentrionale (province di Messina e Palermo, zona di allerta B) e Nord-orientale (versante ionico, province di Catania e Messina, zona di allerta I) l’allerta sarà di colore arancione (preallarme). L'articolo ...

Pesante Allerta Meteo - atteso forte maltempo : ecco i suggerimenti della Protezione Civile per evitare rischi : Da stasera è prevista sull’Italia un’intensa ondata di maltempo. ecco i suggerimenti della Protezione Civile. In caso di pioggia in atto di forte intensità e/o persistente, si raccomanda di: Limitare gli spostamenti, in particolare con veicoli privati, a quelli strettamente necessari ed evitare di percorrere strade collinari e montane soggette a frane. Non sostare su passerelle e ponti o nei pressi degli argini dei torrenti e dei ...

Allerta Meteo - forte maltempo in Sicilia : scuole chiuse in molti comuni domani Lunedì 7 Ottobre : Scatta l’Allerta Meteo e in Sicilia molti Sindaci decidono di chiudere le scuole: domani, Lunedì 7 Ottobre, il maltempo provocherà forti temporali. Anche se in realtà il clou dei fenomeni estremi sarà nel pomeriggio, in Provincia di Messina molti Sindaci hanno già firmato l’apposita ordinanza che dispone la chiusura di tutte le scuole comunali. Ecco l’elenco, aggiornato in tempo reale: Barcellona Pozzo di Gotto Santa Teresa di ...