Alitalia | sciopero mercoledì 9 ottobre | cancellati alcuni voli

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Nuovodi. Piloti e assistenti si fermeranno per una giornata per partecipare allo stop indetto dalla Federazione Nazionale del Trasporto Aereo che raggruppa piloti e assistenti di volo di Anpac, Anpav e An. Uno stop che provocherà diversi disagi per i passeggeri, anche se verranno garantite le fasce dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. La stessa compagnia ha comunicato che è stata costretta a cancellare una serie di, sia nazionali che internazionali, programmati per quel giorno. Inoltre, in previsione dello, non si escludono disagi anche nel giorno precedente e in quello successivo. (LA LISTA DEI) Le cause delloA causare lodel 9è la difficile situazione che sta attraversandoe le complicate trattative in corso tra Fs, Mef, Atlantia e Delta per il piano di risanamento e il ...

