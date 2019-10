Alberto Dandolo accusato di stalking verso Barbara D' Urso per profili fake su Instagram

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 7 ottobre 2019)è stato recentementedinei confronti didi D'. A rivelarlo è stato lo stesso giornalista, secondo quanto riportato sul sito Dagospia. La conduttrice di Canale 5 ha presto appreso la notizia e ha deciso di inviare una lettera al portale informatico in questione. Nella missiva ha precisato di aver precedentemente sporto "una denuncia nei confronti di ignoti per un accountdi", grazie all'aiuto del suo avvocato. Successivamente, durante lo show Live-Non è la D'ha chiarito di aver saputo che sono stati identificati i responsabili, ma che non conosce ancora la loro identità....

RafDeMarkyc : RT @BlitzQuotidiano: Alberto Dandolo: “Barbara D’Urso mi ha denunciato”. Lei: “Denuncia contro ignoti” - BlitzQuotidiano : Alberto Dandolo: “Barbara D’Urso mi ha denunciato”. Lei: “Denuncia contro ignoti” - LadyNews_ : #AlbertoDandolo denunciato per #stalking a #BarbaraDUrso: avrebbe creato un profilo social fake per perseguitarla… -