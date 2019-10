Aggressione Cinema America | in manette 3 estremisti di destra

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Roma – Tre esponenti dei movimenti dell’estremaromana da questa mattina sono agli arresti domiciliari perché ritenuti responsabili dell’ai danni dei giovani del “”, avvenuta alle 4 del 16 giugno scorso. Le indagini della Digos sono scattate subito dopo l’, accaduta tra i vicoli di Trastevere, ai danni di quattro amici che stavano concludendo la serata dopo aver assistito, in Piazza San Cosimato, alla proiezione di “First Reformed” organizzata dal. Proprio la t-shirt con la scritta “Piccolo”, che uno di loro indossava, è stato il motivo che ha scatenato la violenza di un gruppo di ragazzi, anch’essi in quelle vie per festeggiare l’addio al nubilato di uno di loro. “Hai la maglietta del, sei antifascista, levatela subito e vattene di qua!” avrebbe detto uno dei picchiatori, spalleggiato da un amico, ...

