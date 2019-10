Agenti uccisi a Trieste | lo strazio del papà di Pierluigi | «Siamo uomini dello Stato ma

Trieste - la Polizia ricorda gli Agenti uccisi con il loro video : «Dormite tranquilli - ci siamo noi» : «Buonasera, dopo tanto tempo i “Figli delle stelle” sono tornati. Voi dormite tranquilli, c’è la Volante 2. Buonanotte». Con questo video, registrato prima di iniziare il turno di pattuglia e inviato ai loro colleghi qualche tempo fa, la Polizia di Stato ha voluto ricordare Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, gli agenti uccisi venerdì scorso nella Questura di Trieste. Nel post pubblicato sui social, la Polizia di Stato ha ...

Vittorio Feltri sugli Agenti uccisi a Trieste : "Mandano i poliziotti al macello poi li piangono" : Siamo alle solite. Un delinquente, forse malato di mente, aggredisce due poliziotti, li disarma in questura e li fredda. Ci si domanda come sia possibile che giovanotti in divisa, robusti e prestanti, siano stati sorpresi e soppressi da un ragazzotto che aveva appena rubato un ciclomotore o uno scoo

Sparatoria Trieste - “Dormite sonni tranquilli - ci siamo noi” : la questura ricorda gli Agenti uccisi con un loro video sulla volante : “Dopo tanto tempo ‘i figli delle stelle’ sono tornati. siamo qui e quindi voi dormite sonni tranquilli”. A parlare – in un video – sono Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, gli agenti uccisi nella Sparatoria in questura a Trieste. Sono a bordo di una volante, sorridenti, durante un turno notturno. In sottofondo si sente l’intro dell’omonima canzone di Alan Sorrenti. Il video – diffuso oggi dalla questura ...

Agenti uccisi a Trieste - l'ordinanza del gip : "Il killer ha agito con lucidità". Ma Meran gridava : "Mi volevano uccidere" : I contenuti del provvedimento che ha confermato il fermo del giovane domenicano autore del duplice omicidio in questura. Il gip: "Dimostrata familiarità con le armi"

Sparatoria a Trieste - uccisi due Agenti : cosa sappiamo finora : Venerdì 4 ottobre Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, due agenti della polizia, sono stati uccisi in una Sparatoria all'interno della Questura di Trieste (CHI ERANO - LA FIACCOLATA - L'OMAGGIO DELLE ALTRE FORZE DELL'ORDINE - L’AUDIO DALLA QUESTURA). Avevano 34 e 31 anni. A sparare è stato Augusto Stephan Meran, 29enne dominicano che si trovava lì insieme al fratello Carlysle Stephan Meran, di 32 anni. I due fratelli ...

Trieste - la fiaccolata e gli applausi per i due Agenti uccisi : Commozione e applausi alla fiaccolata per ricordare i due agenti uccisi in questura a Trieste. Subito dopo la Santa Messa di suffragio nella chiesa del Rosario, una commovente cerimonia si è svolta nel famedio della Questura, presenti il questore Giuseppe Petronzi, il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, il governatore Fvg Massimiliano Fedriga, Giuseppe Rosato e il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, oltre a gente comune, ...

Trieste - l’imponente abbraccio della città ai due Agenti uccisi. La folla applaude sotto la questura : “Trieste, una fiaccolata silenziosa ha sfilato per Matteo e Pierluigi. Dopo un momento di preghiera organizzato all’esterno della questura, il lungo applauso in ricordo dei giovani poliziotti”. È il tweet della Polizia di Stato, pubblicato sul profilo ufficiale del corpo, per rendere omaggio ai cittadini che hanno sfilato per le vie della città in memoria degli agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, uccisi ieri in una sparatoria ...