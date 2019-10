“Addio | Alberto” Sbanda con la moto e muore a 16 anni La provincia italiana sotto choc

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Una tragedia immane quella capita nell’Allessandrino, in Piemonte. Questa volta a perdere la vita è un ragazzino di soli 16. Il dramma si è consumato nel primo pomeriggio di domenica 6 ottobre, intorno alle 15.30,lungo le strade di Felizzano, comune tra Alessandria e Asti. Il giovane, in sella alla sua, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo la sua corsa fuori strada e con un terribile schianto contro una barriera posta appena fuori dalla carreggiata. Un impatto devastante che non ha lasciato scampo all’adolescente che viaggia uva da solo. La vittima è il sedicenne Alberto Proto, un giovane della zona residente nel vicino comue di Masio, in contrada Roncaglie, e che frequentava l’Istituto Volta di Alessandria. Per lui inutili i successivi soccorsi medici da parte del personale sanitario del 118 giunto sul posto in ambulanza. Dopo aver tentato di rianimarlo ...

lele57 : Addio Alberto Testa. Un Grand Jeté e un pezzp deòòa Danza del 900 se ne va. -