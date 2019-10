Abarth 695 70° Anniversario | la serie speciale con l' ala

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Una695 così non si era mai vista. Per il 70°della fondazione del marchio la piccola torinese, stilosa e cattiva, si veste con un aggressività che non si era ancora vista e si regala uno spoiler posteriore che definire vistoso è poco. Se guardandolo vi viene in mente qualcosa, non è il cervello che vi gioca brutti scherzi, ma è la vostra memoria che torna alla mitica «Deltona», al secolo Lancia Delta Integrale Evo (1 o 2 dipende dai gusti). Insomma, per rendere omaggio al fondatore Carlo- scomparso ormai 40 anni fa - a Torino hanno voluto attingere a tutto l'immaginario proprio delle elaborazioni, con il body kit bicolore che più anni Ottanta non si può. Prodotta in tiratura limitata in sole 1.949 unità - come l'anno di fondazione della- la nuova limited edition è il più ...

