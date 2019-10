A 11 anni sono stato rapito Era il 1975 Per 17 giorni sono stato incatenato a un

Catanzaro - scossa di terremoto di magnitudo 4.0 : evacuate le scuole. Non ci sono feriti né danni : Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 si è verificata alle 8.11 nel territorio di Catanzaro. L’epicentro è stato a 27 km di profondità, 2 km a nordovest di Carafa di Catanzaro, un centro a pochi chilometri dal capoluogo. Non risultano, al momento, né feriti, né danni, ma gli istituti scolastici, a titolo cautelativo, sono stati fatti evacuare anche perché la scossa ha suscitato molta paura. L'articolo Catanzaro, scossa di terremoto di ...

Guide Ambientali Escursionistiche : “Sull’arco alpino negli ultimi 30 anni - i ghiacciai sono passati da 94 a 103” : “Il riscaldamento climatico in atto è intenso sul nostro sistema alpino che è particolarmente sensibile a questa crisi termica che dura da 30 anni. negli ultimi 15 anni le temperature sono cresciute di circa 1,5 gradi. I ghiacciai si sono fortemente frazionati. Sull’arco alpino negli ultimi 30 anni sono passati da 94 a 103 proprio perché si sono spezzettati, la loro estensione si è ridotta del 35% e molti sono completamente ...

Poliziotti uccisi a Trieste - il messaggio del collega : “I due agenti sono morti - avevano 30 anni” : "Hanno smesso di fare il massaggio cardiaco ai due colleghi in atrio. Hanno smesso perché sono morti tutti e due. Non superavano i 30 anni". Con questo messaggio vocale, registrato da un poliziotto e rapidamente rimbalzato tra i cellulari degli appartenenti alle forze dell'ordine, si sta diffondendo la notizia tragica: i due Poliziotti rimasti feriti nella sparatoria a Trieste non ce l'hanno fatta.Continua a leggere

M5s - Fico : “In dieci anni di Movimento le difficoltà più grandi sono venute da noi stessi - non da altri partiti” : “I momenti più difficili non sono mai venuti da altri partiti o da una legge che non si riusciva a realizzare, ma dall’interno, da noi stessi, dalle difFicoltà di gestire una cosa che è diventata qualcosa di più complesso”. L’ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, e storico esponente del Movimento, nella maratona su Facebook in cui si festeggiano i dieci anni del M5s. L'articolo M5s, Fico: “In dieci anni di ...

Calenda e il liberismo : «Ci ho creduto 30 anni ma sono tutte cazz...» : L’ex ministro e attuale europarlamentare, ritenuto un esponente di area liberal-democratica, lo ha dichiarato nel corso della presentazione del libro di Antonio Polito

Paolo Becchi contro il M5s : "Oggi i grillini compiono dieci anni - ecco cosa sono diventati" : dieci anni fa nasceva ufficialmente il M5s. Lo ricorda Paolo Becchi su Twitter, lo stesso Becchi che un tempo era molto vicino ai grillini. A quelli delle origini. E nel ricordare il compleanno, il filosofo mette in luce la differenza tra il M5s di allora e quello di oggi, quello del capo politico L

Calenda fa mea culpa : “Per 30 anni ho creduto nel liberismo - ma sono solo cazzate” : L'europarlamentare e leader di Siamo europei, Carlo Calenda, dopo una giornata con i manifestanti della ex Embraco sotto al Mise, parla delle sue idee sul lavoro: "Quando leggevo Alesina e Giavazzi che scrivevano che non è importante salvaguardare i posti di lavoro, ma il lavoro, dicevo 'che fico'. Ora ho capito che sono solo cazzate”.Continua a leggere

Mika : “La vita è una mer** - in questi dieci anni sono stato felice e triste. Ho fatto pace con mio padre - me stesso e la musica” : “My Name Is Michael Holbrook”. Mika ci mette la faccia, il proprio nome e cognome e a dodici anni di distanza dal tormentone “Grace Kelly”, che lo ha lanciato nel firmamento della musica mondiale, mette a segno il suo album più bello e allo stesso tempo doloroso. Spogliato dai fronzoli electro-pop, “My Name Is Michael Holbrook” – nato dopo due anni di scrittura tra Miami, Londra e in un paesino della Toscana – restituisce un ...

Giovanni Allevi sarà la colonna sonora del Natale 2019 : Il Maestro Giovanni Allevi, compositore filosofo, pianista e direttore d’orchestra, torna con “HOPE” un nuovo album legato alla magia del Natale in uscita nei negozi il prossimo 15 novembre. Nel suo ultimo progetto musicale, Giovanni Allevi, uno degli artisti italiani contemporanei più amati al mondo, unirà al suo inconfondibile pianoforte una grandiosa formazione composta dal Coro dell’Opera di Parma, dall’Orchestra Sinfonica Italiana e dal ...

Lamorgese svela il bluff di Salvini sui rimpatri dei migranti : sono meno degli anni scorsi : Il ministyro dell'Interno in Commissione Affari Costituzionali e Politiche Europee fa il punto della situazione sui flussi migratori: arrivi in calo e aumento delle pratiche risolte per le richieste di protezione internazionale. E svela il bluff di Matteo Salvini: sotto la sua gestione meno rimpatri degli anni precedenti.Continua a leggere

“Sono stata palpeggiata per 4 anni. L’omertà è terribile. Adesso si prendano provvedimenti” : La Stampa intervista la ragazzina dalle cui denunce è partita l’inchiesta sugli abusi sessuali nel maneggio di Caserta. Ieri l’arresto del titolare. Dopo anni di abusi ha chiamato Telefono Azzurro per denunciare il proprietario della struttura. Racconta al quotidiano di aver trovato la forza di denunciare dagli ostacoli che ha dovuto affrontare a soli 14 anni, quattro anni fa: “Più trovavo difficoltà, più mi convincevo che era ...

Gineva Nuti : "A 18 anni sono diventata tutrice di mio padre. Parliamo con gli sguardi. Mi manca averlo come guida" : “A 18 anni sono diventata tutrice di mio padre Francesco, da allora mi prendo cura di lui”, a parlare è Ginevra, figlia 20enne del regista e attore Francesco Nuti. Ospite della trasmissione di Rai Uno Vieni da Me, la ragazza ha raccontato commossa il suo rapporto col padre, diventato disabile 13 anni fa dopo una brutta caduta dalle scale.Da quando è diventata maggiorenne, Ginevra si è fatta carico delle sue ...

Ciclismo - Gianni Moscon : “Un anno difficilissimo. Dopo il Tour mi veniva da piangere - ma mi sono risollevato con un ottimo Mondiale” : Gianni Moscon è stato uno dei grandi protagonisti dei Mondiali 2019 di Ciclismo nello Yorkshire (Gran Bretagna). Il 25enne trentino ha dato un contributo fondamentale alla squadra azzurra, facendo un grandissimo lavoro in supporto al capitano Matteo Trentin e chiudendo poi al quarto posto. Questa rassegna iridata è stata quindi un importante punto di svolta per il corridore del Team INEOS, che Dopo una stagione al di sotto delle aspettative, è ...

Basket – Italia - Daniel Hackett si ritira dalla Nazionale : “sono arrivato al capolinea. Adesso Mannion…” : Daniel Hackett annuncia il suo ritiro dalla Nazionale Italiana: il playmaker lascia spazio alle nuove leve come Spissu, Moretti e Mannion Il Mondiale di Basket 2019 è stata l’ultima esperienza di Daniel Hackett con la Nazionale Italiana. Si è conclusa così l’avventura del playmaker del CSKA Mosca in maglia azzurra, con i rimorsi del ko contro la Spagna, poi vincitrice della competizione, ma contro la quale i ragazzi di coach ...