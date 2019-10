50 interventi per come Angelina Jolie nel film di Tim Burton Arrestata per blasfemia a

Incidenti montagna : due interventi per eliambulanza del 118 a L’Aquila e Pescara : Ha accusato un malore e dopo essersi allontanato dal luogo di lavoro ha perso i sensi e si è accasciato a terra. È accaduto a un 68enne di Scoppito impegnato da stamane nel servizio Catering allestito in località Piani di Pezza, nel territorio di Ovindoli in occasione di un noto raduno di Endurance. L’uomo, trovato dai soccorritori in stato di semi coscienza, dopo che l’allarme al 118 è scattato grazie ad alcune persone che lo hanno ...

Pomeriggio 5 - il Ken umano Rodrigo Alves : «Mai più interventi chirurgici - essere perfetto è noiosissimo» : Si è sottoposto a 69 interventi chirurgici, ma ora Rodrigo Alves, meglio noto come il Ken umano, si dichiara pentito. Ospite di Pomeriggio 5 da Barbara D'Urso, ha ribadito di avere...

Noduli alla tiroide - esperto : “La maggior parte degli interventi potrebbe essere evitata” : I Noduli alla tiroide colpiscono tra il 30% e il 40% degli adulti e ogni anno sono causa di oltre 40mila interventi chirurgici: nella maggior parte dei casi si tratta di operazioni inutili se non addirittura dannose. I Noduli sono benigni nel 95% dei casi e le donne ne soffrono più degli uomini in un rapporto di circa 5 a 1. Dell’argomento si discute a Roma, in occasione del 7° appuntamento di “ThyroidUpToDate“, organizzato ...

Pensioni : Quota 41 - Ghiselli chiede interventi per i precoci e donne : "Diversi concetti espressi dalla professoressa Fornero sono condivisibili e, appunto per questo, è necessaria una riforma della sua riforma", lo ha spiegato il segretario confederale della Cgil Roberto Ghiselli che continua il suo pressing all'esecutivo giallo-rosso affinché possa dare una risposta alle persone rimaste escluse dalle misure previdenziali approvate dal precedente Governo. Allo studio la conferma dell'Ape Sociale e dell'Opzione ...

Maltempo Terni : interventi del Sii per le frane a Ferentillo : I tecnici del Servizio idrico integrato sono impegnati in alcuni interventi resi necessari dal Maltempo che ieri ha provocato alcune frane che, nel comune di Ferentillo, hanno a loro volta determinato problemi all’approvvigionamento idrico nelle frazioni di Macenano e Terria. Gli smottamenti sono stati infatti causa dell’acqua di colore marrone proveniente dai rubinetti delle abitazioni e in alcune situazioni della sua ...

Maltempo su Roma - un centinaio di interventi per allagamenti e caduta alberi : Tuoni, lampi e vento forte stanno colpendo la capitale da questa mattina. Già un centinaio gli interventi di Polizia locale e vigili del fuoco in varie zone di Roma, per la messa in sicurezza di...

Milano. Primi interventi per la riqualificazione di piazzale Archinto : Ai nastri di partenza l’intervento di riqualificazione di piazzale Archinto. Sono iniziati i lavori relativi alla sostituzione della linea dell’acquedotto

Infortuni : Durigon - ‘subito interventi concreti - Governo dia seguito a tavoli aperti’ : Roma, 12 set. (AdnKronos) – “Anche oggi, purtroppo, 4 persone hanno perso la vita mentre stavano lavorando. Alle famiglie delle vittime va tutta la mia vicinanza e sostegno. Questo è l’ennesimo triste episodio che conferma quanto sia necessaria una svolta riguardo la sicurezza nei luoghi di lavoro. Mi auguro che il Governo dia continuità ai tavoli che abbiamo aperto con le parti sociali”. Ad affermarlo in una nota è ...

Reggio Emilia. Scuole : dalla Provincia interventi per 23 - 5 milioni : Lavori per 23,5 milioni di euro, alcuni dei quali già in corso, nelle Scuole superiori reggiane grazie alla Provincia di

Bruno Vespa e il monito a Matteo Salvini : "Se M5s-Pd faranno interventi convincenti - la Lega perderà" : Quanto durerà il governo Pd-M5s? È questa la domanda che si fanno tutti a cui Bruno Vespa ha cercato - per quanto difficile - di dare una risposta: "Non poco, come vedremo, perché la forte incompatibilità ideologica e politica tra 5 Stelle e Pd richiederà un po' di tempo per esplodere. Se davvero Pa

Sisma - procura umbra della Corte dei Conti indaga sulla ricostruzione : “Accertamenti su danni pubblici per interventi tardivi” : Accertamenti su eventuali “danni pubblici” nella ricostruzione post terremoto del 2016. La procura regionale umbra della Corte dei Conti si muove dopo le sollecitazioni degli scorsi mesi arrivate dal numero uno umbro tra i magistrati contabili, Antonio Giuseppone. Il fascicolo d’indagine – è stato reso noto – riguarda eventuale danni pubblici conseguenti alla mancata o tardiva ricostruzione in seguito al Sisma di 3 ...

Serpente robot potrebbe rivoluzionare alcuni interventi di neurochirurgia - abbassando i rischi per pazienti e medici : Quando si pensa a un Serpente robot si immagina qualcosa di mediamente ingombrante, come un autentico rettile. Invece il Serpente robot progettato dagli ingegneri del Massachusetts Institute of Technology è simile a un filo ed è fatto per scivolare attraverso percorsi stretti e tortuosi, come i vasi sanguigni del cervello. Si controlla magneticamente e il suo destino è di essere usato di concerto con le tecnologie endovascolari esistenti, per ...

NoiPA : da oggi 30 agosto al 3 settembre portale irraggiungibile per interventi tecnici : Il portale NoiPA risulterà irraggiungibile dalle 18:00 di oggi, venerdì 30 agosto, fino a tutto il 3 settembre. La sospensione temporanea del sistema si è resa necessaria per completare gli interventi tecnici che porteranno alla nascita del nuovo portale, il cui debutto online è fissato per mercoledì 4 settembre. La rivisitazione del sistema NoiPA nasce dall'esigenza di offrire agli iscritti un'esperienza utente più semplice, rispondendo così ...

Maltempo Veneto : 63 nuovi interventi per oltre 12 milioni di euro : Il commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a partire da ottobre 2018, Luca Zaia, comunica che, a seguito dell’approvazione della rimodulazione del piano degli interventi commissariali da parte del dipartimento di protezione civile nazionale, saranno realizzati 63 nuovi interventi per un totale di ...