50 film che puoi vedere gratis su internet

«Joker» - il film - dove hai già sentito la canzone che ora ti tormenta : La scena la conosciamo tutti. Sta sul poster, nel teaser e nel trailer di Joker, il film. Ma la canzone non è la stessa e quando quella scena la vedi al cinema, nella sequenza autentica, con la sua musica ‘originale’. l’effetto è fortissimo. Sei scosso e al contempo… gasato dalla sua energia? Tutta colpa del rock e di quanto sa prenderti col suo ritmo. Ma, attento, questa musica ha qualcosa di molto dark ...

Perché l’uscita del film su Joker spaventa l’America : Creato nel 1940 da Bill Finger, Bob Kane & Jerry Robinson, Joker nel tempo si è trasformato dall’originale maniaco omicida a ridacchiante imbroglione, sia per vendere meglio il fumetto ai più giovani, sia per il panico morale sui presunti contenuti. Questa copertina di Neil Adams del 1973 segna il ritorno alle origini del personaggio come psicopatico È finalmente nelle sale di tutto il mondo Joker. Il film di Todd Phillips dedicato al ...

Last Christmas - le musiche di George Michael ispirano l’atteso film : Last Christmas Sony Music è lieta di presentare l’album della colonna sonora che accompagna l’attesissimo film natalizio della Universal Pictures “Last Christmas” ispirato alla musica di George Michael e degli Wham! diretto da Paul Feig, scritto insieme all’attrice vincitrice dell’Oscar Emma Thompson, con la partecipazione di Emilia Clarke (Game of Thrones), Henry Golding (Crazy Rich Asians), Michelle Yeoh e la stessa Emma ...

Bar Rafaeli : “Leonardo DiCaprio? Non vado più a vedere i suoi film perché provo una strana sensazione” : Bar Rafaeli è stata ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo e, nella puntata in onda sabato 5 ottobre, la topmodel israeliana rivela di essere incinta: “Aspetto un figlio maschio. E’ fantastico! – racconta entusiasta alla conduttrice -. Sono veramente felice e molto innamorata. Mio marito mi ha totalmente cambiato la vita. E’ il migliore compagno che si possa avere – aggiunge – il mio grande desiderio è quello di ...

Fujifilm Instax Mini Link è la stampante portatile per smartphone che pesa 200 grammi e costa 119 euro : Fujifilm ha annunciato la stampante per smartphone Instax Mini Link, che promette stampe istantanee di alta qualità delle fotografie salvate sullo smartphone. Per funzionare richiede l’app dedicata e la connessione Bluetooth alla stampante. L’app, oltre a visualizzare la foto, offre una serie di funzioni utili per personalizzare le stampe. Ad esempio, “Stampa video” permette di stampare un fotogramma di un video per ...

Perché il film su «Joker» con Joaquin Phoenix mette a disagio e divide il pubblico : Sono tante le impressioni che suscita Joker, il film di Todd Phillps interpretato da Joaquin Phoenix, nelle sale italiane dal 3 ottobre. Tra i tanti aggettivi che circolano sulla pellicola, insieme a "disturbante", è molto usato “divisivo”, perché solleva riflessioni diverse, a volte opposte, su questioni particolarmente delicate, senza prendere una posizione univoca, senza esprimere un giudizio. Joker, ...

Cucchi - chiesti 18 anni per i due carabinieri che lo pestarono. Il pm : "Depistaggi da film dell'orrore" : Le richieste di condanna nel processo bis per le responsabilità dei cinque militari, tra cui i due autori del pestaggio rispondono di omicidio preterintenzionale e l'allora comandante della Stazione Appia per il quale sono stati chiesti 8 anni oltre all'interdizione perpetua dai...

Bar Refaeli a Verissimo sull’ex Leonardo DiCaprio : ‘Non vedo i suoi film perché provo una strana sensazione’ : La supermodella israeliana Bar Refaeli è ospite per la prima volta a Verissimo. Nel corso dell’intervista con Silvia Toffanin, in onda sabato 5 ottobre su Canale 5, la Refaeli ha rivelato il sesso del futuro terzogenito: “Aspetto un figlio maschio. È fantastico!”. Per lei e il marito Adi Ezra, sposato nel 2015, è il primo maschio dopo le due figlie Liv (nata nel 2016) ed Elle (nel 2017). Vari gli argomenti toccati nel corso ...

Cucchi - il pm : “Depistaggi da film horror. Non è processo all’Arma - ma a carabinieri che hanno tradito. Arma è con noi” : “Questo non è un processo all’Arma, ma a cinque carabinieri traditori che nel 2009 violarono il giuramento di fedeltà alle leggi e alla Costituzione, tradendo innanzitutto l’Istituzione di cui facevano e fanno parte”. A rivendicarlo, nell’aula bunker di Rebibbia durante la fase conclusiva della requisitoria, il pm Giovanni Musarò nel processo per la morte di Stefano Cucchi. Un riferimento, quello del tradimento, anche per gli altri carabinieri ...

Se «Joker» è uno dei film più attesi di Venezia 76 è anche per via del regista : Chi avrebbe mai detto che il regista di commedie Todd Phillips (la trilogia di Una notte da leoni è sua) un giorno si sarebbe cimentato in un dark movie come Joker (uno dei film più attesi della 76^ Mostra del Cinema di Venezia)? Le aspettative sono alte: in laguna si vocifera che lo stand-alone sulla nemesi di Batman sia ancora più cupo de Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan e che Joaquin Phoenix regali una performance da ...

"Joker" arriva in sala. Perché andare a vedere il film con Joaquin Phoenix? - : Marina Lanzone Dopo l'interpretazione intensa di Heath Ledger è facile cadere nel tranello del confronto e pensare che "Joker" di Todd Phillips sia l'ennesimo film non all'altezza delle aspettative. Ma questa volta l'idea c'è ed è diversa dal solito Il grande giorno è arrivato. Il 3 ottobre, dopo aver sbancato a Venezia, strappando il Leone d’Oro, "Joker" si presenterà davanti alla sua giuria più severa, il pubblico. Una platea, ...

Ferzan Ozpetek : “La dea fortuna” è il nuovo film che segna il ritorno al suo cinema più iconico tra amori e sentimenti : Svelato il Teser Trailer Ufficiale italiano de LA DEA FORTUNA, nuovo film firmato da Ferzan Ozpetek (Napoli velata) che segna il ritorno al suo cinema più iconico, quello in grado di indagare nelle relazioni e nei sentimenti umani nei quali l’amore è sempre il filone portante. La pellicola ci porta nelle vite di Alessandro e Arturo, una coppia rodata e, ormai stanca, dopo quindici anni di relazione. Una routine che , però, verrà completamente ...

film porno proiettati per ore sugli schermi del negozio visibili dalla strada. La Asics si scusa : “Colpa degli hacker” : Le scuse su Facebook sono arrivate con prontezza. Ma per alcuni passanti non sono bastate. “Ho guardato una seconda volta perché non potevo credere ai miei occhi. È totalmente inappropriato e offensivo, non certo qualcosa a cui vorresti esporre i tuoi bambini”, ha raccontato una mamma al New Zealand Herald. A cosa si riferisce? Ai Filmati porno che si è trovato davanti chiunque sia passato davanti al negozio Asics di Central Auckland ...