33 mila casi l’anno di tumore del sangue | rivoluzione Car-T

Torino-milan - riscatto cercasi : dove vedere la gara in Tv : La quinta giornata di Serie A si chiude questa sera con una sfida che potrebbe già avere un’importanza cruciale per la classifica: il Torino, reduce da un periodo caratterizzato da troppi alti e bassi, ospita il Milan, protagonista di un inizio di stagione decisamente al di sotto delle aspettative. Dai rossoneri si attendono risposte sul […] L'articolo Torino-Milan, riscatto cercasi: dove vedere la gara in Tv è stato realizzato da ...

In calo i nuovi casi di tumore in Italia : 371mila nel 2019 : Diminuisce anche la mortalità. Le 5 neoplasie più frequenti sono quelle del seno, colon-retto, polmone, prostata e vescica

USA - scienziati lanciano l’allarme : l’acqua del rubinetto contaminata legata a 100mila casi di cancro : Gli scienziati dell’Environmental Working Group hanno lanciato l’allarme: dopo avere condotto una ricerca, pubblicata su “Heylion“, hanno concluso che l’acqua di rubinetto contaminata è responsabile di circa 100mila casi di cancro negli Stati Uniti. Per arrivare a questa conclusione i ricercatori hanno analizzato la qualità dell’acqua di oltre 48mila sistemi idrici. Gran parte del rischio deriva ...

Inter e milan - il sindaco Sala : "San Siro è in vendita". Quanto costa lo stadio : occasione unica : "Finora sul tavolo ci sono due ipotesi: un nuovo stadio a San Siro e un nuovo stadio a Sesto San Giovanni. Io metterei sul tavolo una terza opzione: siamo disponibili a cedere San Siro, qualora i club considerassero questa ipotesi". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ai microfoni de La Gazzett

In Italia migliaia di bimbi non vaccinati : 17mila casi in Lombardia - rischiano di non poter entrare all'asilo : Maglia nera per Veneto, Piemonte e Friuli Venezia Giulia. In Sicilia il 96% circa ha effettuato i vaccini mentre 1.865 sonoinadempienti

Morbillo - allarme dell’OMS : in Europa 90mila casi nei primi sei mesi del 2019 - diagnosi raddoppiate : L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha lanciato l'allarme sulla diffusione del Morbillo in Europa e nel mondo. Nel Vecchio Continente sono stati infatti registrati circa 90mila casi nei primi sei mesi dell'anno, il doppio di quelli rilevati nello stesso intervallo di tempo del 2018. Nel resto del mondo le diagnosi sono triplicate.Continua a leggere

Morbillo - l’Oms lancia l’allerta in Europa : 90mila casi da inizio 2019 : In Europa il ritorno in forza del Morbillo fa paura, con quasi 90 mila casi registrati dall’inizio del 2019, più del doppio rispetto all’anno precedente, e 37 morti. A lanciare l’allerta sull’emergenza Morbillo nel Vecchio Continente è l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), nel suo ultimo rapporto che passa al setaccio la situazione epidemiologica in 48 Paesi europei e chiede ai governi di ...

Gli avvelenamenti dei cani sono la vera emergenza di questa estate : oltre ventimila i casi in quasi tre mesi : Dal 1 giugno al 20 agosto di quest’anno sono state pubblicate notizie che parlano in tutta Italia dell‘avvelenamento di 23.700 cani, di questi 1.010 sono morti tra atroci sofferenze, tra i cani morti ve ne sono anche un centinaio di proprietà. Il veleno è stato sparso complessivamente in 1.320 comuni italiani con particolare rilevanza in regioni come la Sicilia, la Campania e la Sardegna, seguite a sorpresa da Lombardia, ed Emilia e ...