Volley | Coppa del Mondo 2019 Italia-Polonia 0-3 le pagelle degli azzurri Bene Cavuto

Volley Coppa del Mondo 2019 - Polonia-Italia 3-0. Campioni del Mondo micidiali : gli azzurri soccombono : Rièpassare più avanti. Per ora la Polonia “simil titolare” è più forte dell’Italia. A guardare il punteggio: 25-18, 25-18, 25-22 sembrerebbe molto più forte ma alla fine la differenza c’è soprattutto nelle fasi decisive dei set quando i Campioni della squadra di Heynen alzano il ritmo e gli azzurri devono inchinarsi al loro strapotere tecnico e fisico. L’Italia è piaciuta in quello che era stato il fondamentale meno ...

LIVE Italia-Polonia 0-2 Volley - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA. Azzurri avanti nel terzo set : 12-10 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-17 Servizio out Italia 16-16 Murooooooooo Candellarooooooooooooo 15-16 Vincente Sliwka da zona 2 15-15 Magia di Cavuto che mette a terra un pallonetto con i piedi a terra 14-15 Out Nelli da zona 2. Giornataccia per l’opposto azzurro che lascia il posto a Pinali 14-14 Il diagonale di Sliwka da zona 2 14-13 Mano out di Nelli da zona 4 13-13 Il pallonetto di Sliwka sulle mani del muro ...

LIVE Italia-Polonia 0-2 Volley - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA. Azzurri avanti nel set : 12-10 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-12 Primo tempo Klos 13-11 Errore al servizio Polonia 12-11 Occasione sprecata dagli Azzurri, non passa l’attacco di Kooy 12-10 Aceeeeeeeeeeeeee Candellaroooooooooooooo 11-10 La pipe di Kooy senza muro 10-10 Out il servizio di Cavuto 10-9 Grandissimo mano out di Kooy da zona 4 9-9 Ci sono problemi con il segnale internazionale e nel frattempo gli Azzurri hanno pareggiato il conto 6-8 ...

LIVE Italia-Polonia 0-2 Volley - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA. Azzurri sconfitti anche nel secondo set : 18-25 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Diagonale potente di Kooy 0-1 Il pallonetto di sinistro di Leon 6.27: Non è tutto da buttare in casa Italia ma gli Azzurri nel finale dei due set sono calati vistosamente e questo ha permesso ai polacchi di prendere il largo. Bene Cavuto e Sbertoli, male Nelli finora 18-25 Out la parallela di Antonov da zona 4. Stesso punteggio del primo set 18-24 Ancora il muro polacco 18-23 Il muro ...

LIVE Italia-Polonia 0-1 Volley - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA. Campioni del mondo avanti anche nel secondo set 10-13 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-21 Vincente Kooy da zona 2 sulle mani del muro 17-21 Il primo tempo di Klos 17-20 In rete il servizio di Kurek 16-20 Mano out di Kurek da zona 2 16-19 Primo tempo di Candellaro 15-19 Il primo tempo di Kochanowski 15-18 Vincente Cavuto da zona 4 14-18 Out il servizio di Nelli 14-17 Mano out di Nelli da seconda linea 13-17 La diagonale di Sliwka da zona 4 13-16 Out il servizio di Anzani 13-15 ...

LIVE Italia-Polonia 0-1 Volley - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA. Campioni del mondo superiori nel primo set : 18-25 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-25 Il muro di Kurek non fa passare nulla e la Polonia conquista il primo parziale 18-24 primo tempo dietro di Kochanowski 18-23 Mano out Cavuto da zona 4 17-23 Il muro della Polonia su uno spento Nelli 17-22 Out la pipe di Kooy 17-21 Errore al servizio Antonov, entrato al posto di Anzani 17-20 Murooooooooooooooo Candellaroooooooooooo sulla pipe di Leon 16-20 Mano out Cavuto da zona 4 15-20 ...

LIVE Italia-Polonia Volley - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA. Azzurri subito costretti ad inseguire : 10-13 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-19 La pipe di Leon 15-18 Primo tempo di Anzani 14-18 La free ball polacca dopo la brutta ricezione azzurra 14-17 Errore al servizio Sbertoli 14-16 Muroooooooooooooo Sbertoliiiiiiiiiiiiiiii 13-16 Il primo tempo di Klos 13-15 Mano out Kooy da zona 4 12-15 Servizio out Cavuto 12-14 La pipe di Kooy sulle mani del muro 11-14 La diagonale di Leon da zona 4 11-13 Errore di Kurek da zona 2 10-13 Il ...

LIVE Italia-Polonia Volley - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA : sfida ai campioni del mondo - azzurri senza paura : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Italia-Polonia – Risultati e classifiche di Coppa del mondo – La cronaca di Italia-Tunisia Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, match valido per la quinta giornata della Coppa del mondo 2019 di volley maschile. Gli azzurri tornano in campo subito dopo il doppio successo che ha dato una svolta al cammino azzurro, in rimonta contro ...

Italia-Polonia - Coppa del Mondo Volley 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming (6 ottobre) : Domenica 6 Ottobre andrà in scena la quinta partita dell’Italia nella Coppa del Mondo 2019 di volley. Gli azzurri giocheranno contro la Polonia, una delle avversarie più ostiche presenti nella manifestazione. Gianlorenzo Blengini sta sfruttando la competizione per testare e provare la tenuta di alcuni giovani. Mancheranno alcuni big come Simone Giannelli, Ivan Zaytsev, Osmany Juantorena e Massimo Colaci. Grande occasione per mettersi in ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 : Brasile inarrestabile - quarta vittoria consecutiva. La Polonia vince con l’Argentina e resta in scia : Si è disputata oggi (5 ottobre) la quarta giornata della Coppa del Mondo 2019 di Volley. Il Brasile continua la sua striscia vincente mentre l’Italia ha dato continuità al trionfo contro l’Argentina, superando con un netto 3-0 la Tunisia. Tra i ragazzi di Gianlorenzo Blengini si è messo in mostra Gabriele Nelli con ben 21 punti all’attivo. Grande partita anche per il palleggiatore Sbertoli che ha servito con precisione i ...

Volley - Coppa del Mondo 2019. Italia-Tunisia - le pagelle degli azzurri : Sbertoli scatenato - Nelli braccio caldo - Candellaro una sicurezza : Tutto facile, come da pronostico, per l’Italia nella quarta sfida della Coppa del Mondo in Giappone contro la Tunisia. Gli azzurri hanno vinto 3-0 con una prova convincente, conquistando il secondo successo consecutivo dopo la bella rimonta con l’Argentina. Ecco i voti giocatore per giocatore relativi al successo contro i nordaficani RICCARDO Sbertoli 8: Mura, attacca, serve con efficacia e sbaglia poco o nulla in regia. Va bene, di ...

LIVE Italia-Tunisia 3-0 Volley - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA. Nelli e Sbertoli trascinano gli azzurri : tutto facile con i nordafricani : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Italia-Tunisia 3-0 9.40: sarà molto più dura questa notte alle 5.30 contro la Polonia. Noi ci saremo con la diretta LIVE del match di Fukuoka che chiude la prima settimana di gare. Grazie per averci seguito, buona giornata e appuntamento a domani 9.39: Bella prestazione di Sbertoli, efficace a muro, in battuta e anche in attacco e preciso in regia, bene Nelli in attacco, buon ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 : Italia-Tunisia 3-0 - vittoria senza discussioni e super Sbertoli : A Fukuoka (Giappone) l’Italia conquista la seconda vittoria consecutiva nella Coppa del Mondo 2019 di Volley, superando per 3-0 la modesta Tunisia (25-19, 25-21). La strada verso il podio resta complicata e, molto probabilmente, la partita di domani contro la Polonia campione del Mondo (ore 5.30, Diretta Live su OA Sport) farà luce definitivamente sulle reali ambizioni di questa Nazionale sperimentale. Il ct Gianlorenzo Blengini confermava ...

LIVE Italia-Tunisia 2-0 Volley - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA. Azzurri avanti anche nel terzo set : 13-9 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-15 Aceeeeeeeeeeee Candellaroooooooooooo 18-15 In rete il servizio tunisino. Brutta fase del match 17-15 Out il servizio di Kooy 17-14 La diagonale di Kooy da zona 2 16-14 Primo tempo di Mbareki 16-13 Out il servizio tunisino 15-13 Mano out di Moalla da zona 4 15-12 Non sbaglia stavolta Nelli! Vincente da seconda linea 14-12 In rete l’attacco di Nelli da seconda linea 14-11 La free ...