Fonte : oasport

(Di domenica 6 ottobre 2019) Arriva la terza sconfitta per l’di Blengini nella sfida contro i Campioni deldellaalla World Cup in Giappone. I polacchi vincono nettamente 3-0 ma per lunghi tratti del match l’ha giocato alla pari con la corazzata polacca. Ecco i voti giocatore per giocatore della sfida odierna. LERICCARDO SBERTOLI 6.5: Nella partita sulla carta più difficile si trova in testa un sacco di palloni giocabili ed è tutto sommato impeccabile nella distribuzione e anche preciso nell’alzata. Sveglio ad accorgersi subito che non è giornata per Nelli e a servirlo solo quando necessario DAVIDE CANDELLARO 7: Ripaga la fiducia di Blengini che lo schiera titolare con una ottima prova: 66% in attacco, due ace e due muri. Se proprio si vuole cercare il pelo nell’uovo, a muro non sempre fa le scelte giuste e sono pochi i palloni che sporca ...

zazoomblog : LIVE Italia-Polonia 0-1 volley Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA. Campioni del mondo avanti anche nel secondo set 10-… - zazoomblog : Volley Coppa del Mondo 2019. Italia-Polonia 0-3 le pagelle degli azzurri. Bene Cavuto Sbertoli e Balaso Nelli non i… - enricospada2 : #Volleyball #InGame #FIVBWorldCup #BePartOfTheGame #pallavolo #LaNazionale Le pagelle, giocatore per giocatore, del… -