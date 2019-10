Visitate l' Abruzzo ma nella pubblicità c' è foto delle Maldive

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 6 ottobre 2019) Rosa Scognamiglio La Regionerealizza campagna pubblicitaria per incentivare il turismo utilizzando unadi una spiaggia maldiviana. Sul web impazza l'ironia "l'", ma sullo sfondo dellac'è una. È quanto si osserva nello spot ideato dalla Regione, in collaborazione con una nota agenzia pubblicitaria, per incentivare il turismo in. Una distesa di azzurro, che più azzurro non si può, e una lunga spiaggia con sabbia bianca. Difficile che il "non trascurabile dettaglio" passasse inosservato, soprattutto all'occhio sempre vigile degli abruzzesi. E così è stato. Ha destato non poco clamore l'immagine scelta dal Dipartimento Turismo, Cultura e Arte per la campagna promozionaleSummer 2019, tanto da rischiare una denuncia alla Corte dei Conti per eventuale danno erariale. Secondo quanto si apprende dal ...

