Virtus Roma-Cremona oggi | Serie A basket | orario d’inizio e come vederla in tv

Basket - Serie A 2019-2020 : Bologna batte Roma nella sfida tra le Virtus - vincono anche Trento su Pistoia e Brescia su Reggio Emilia : Dopo il successo esterno della Fortitudo Bologna di ieri sera contro Pesaro che ha inaugurato il campionato di Serie A 2019-2020, oggi si sono giocate altre tre partite, si chiuderà poi il programma domani con Venezia–Trieste, Brindisi–Cantù, Varese–Sassari e Treviso-Milano. DOLOMITI ENERGIA Basket TRENTINO-ORIORA Pistoia 88-75 (19-19, 25-18, 24-17, 20-21) Dopo un primo quarto molto equilibrato, con Trento quasi sempre avanti ...

LIVE Virtus Bologna-Virtus Roma 74-67 - Serie A basket in DIRETTA : gli emiliani vincono ma non convincono - bene i capitolini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:29 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 22:28 Markovic è stato eletto MVP della partita, per lui un solo punto, ma nove rimbalzi e dodici assist. 22:27 Bologna ha vinto ma non ha convinto fino in fondo, siamo alla prima giornata di Campionato e naturalmente c’è ancora molto da migliorare. Roma non ha sfigurato questa ...

LIVE Virtus Bologna-Virtus Roma 70-64 - Serie A basket in DIRETTA : emiliani ad un passo dalla vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 71-66 Si fa perdonare subito Alibegovic, Roma a -5. 70-64 Fallo di Alibegovic a 1′ dal termine. 70-64 Kyzlink assiste Baldasso! 70-62 Comunque vada a finire Roma si sta superando, con tutti i problemi del caso sta vendendo cara la pelle. A Bologna si sente l’assenza di Teodosic. 70-60 Baldasso infila l seconda tripla della sua serata. 70-57 Ricci di carattere, strappa la palla di ...

LIVE Virtus Bologna-Virtus Roma 64-52 - Serie A basket in DIRETTA : tentano la reazione i capitolini a 10' dal termine : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 64-52 L’ultimo quarto inizia con un’invasione di campo di Roma. 22:00 reazione d’orgoglio di Roma, che dopo esser stata sotto anche di 22, ha concluso il terzo quarto a -12. 64-52 Ancora un canestro da tre per Buford al diciassettesimo punto personale, mamma mia! 64-49 Percentuali ottime da tre per entrambe le squadre, ci aggiriamo intorno al 40%. 64-49 Baldi Rossi risponde ...

LIVE Virtus Bologna-Virtus Roma 40-29 - Serie A basket in DIRETTA : gli emiliani scappano via nel secondo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 47-31 Due su due in lunetta per Weems. 45-31 Arriva subito la tripla per Weems. 42-31 Azione spettacolare di Kyzlink, che si protegge con il ferro. 42-29 Si appende al canestro Hunter. 40-29 Il secondo tempo inizia con un fallo in attacco di Weems. 21:32 Bologna aveva iniziato un po’ con il freno a mano tirato questo match, al contrario Roma, forse prima di pressione, stava mostrando il ...

LIVE Virtus Bologna-Virtus Roma 26-20 - Serie A basket in DIRETTA : gli emiliani provano a scappare via nel secondo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 36-25 Non sbaglia! 35-25 Assist stupendo di Markovic, che si fa passare la palla dietro la schiena, Gaines non spreca e si guadagna il libero aggiuntivo. 33-25 Time-out per la Virtus Roma. 33-25 Triplaaa di Ricci, che ha preso fiducia. 30-25 Tiro forzato di Ricci, che coraggio. 28-25 Penetrazione spettacolare di Kyzlink. 28-23 Cournooh c’è. 26-23 Non sbaglia il top-scorer del ...

LIVE Virtus Bologna-Virtus Roma 17-6 - Serie A basket in DIRETTA : primo quarto estremamente combattuto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-16 Bologna sta tirando con il 33% totale. 17-16 Finisce così un primo quarto estremamente combattuto. 17-16 Arriva la tripla anche per Baldi Rossi! 14-16 Pini si appoggia al tabellone, ottima penetrazione di Baldasso. 14-14 1 su 2 per lui. 14-13 Baldasso si guadagna due liberi importantissimi a 1’24” dal termine del primo quarto. 12-13 Triplaaa di Buford, che percentuali! 12-10 ...

LIVE Virtus Bologna-Virtus Roma - Serie A basket in DIRETTA : si inizia al Paladozza : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-7 Si sblocca la Segafredo, tripla a segno per Gaines. 2-6 Male Pini dalla lunetta, 0 su 2. 2-6 Ancora fallo in difesa per Bologna, Weems manda Pini ai liberi. 2-6 Azione rocambolesca, Bologna non riesce a sbloccare il tabellino. 2-6 Due su due per lui. 2-5 Fallo in difesa di Markovic, Kyzlink andrà ai liberi. 2-5 Arresto e tiro per Buford, grande inizio dei capitolini. 2-3 Palla persa per ...

LIVE Virtus Bologna-Virtus Roma - Serie A basket in DIRETTA : torna una grande classica - sfida complessa per i capitolini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della prima giornata – Le stelle – Le favorite – Il ritorno delle grandi del passato – I roster delle 17 squadre – Il calendario della prima giornata – Pesaro-Fortitudo Bologna di ieri Buonasera a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno della Serie A 2019-2020 che oppone la Segafredo Virtus Bologna alla Virtus Roma. 11 ...

Virtus Roma : infortunio per Jerome Dyson - out contro Bologna : Roma – La Virtus Roma comunica che l’atleta Jerome Dyson non sarà disponibile per la partita di stasera a causa di una distrazione al bicipite femorale della gamba sinistra. Il giocatore sarà valutato di giorno in giorno dallo staff sanitario Virtussino in vista della gara di domenica con Brindisi. L'articolo Virtus Roma: infortunio per Jerome Dyson, out contro Bologna proviene da RomaDailyNews.

Virtus Bologna-Virtus Roma basket oggi in tv : orario - canale e streaming : Corsi e ricorsi storici attraversano il confronto della prima giornata di Serie A 2019-2020 che mette di fronte le due Virtus, quella di Bologna e quella di Roma. Per la squadra capitolina, quella con le V nere è stata, nel 2015, l’ultima trasferta in Serie A (ma all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, non al PalaDozza); per i bianconeri, questa sfida ricorda molti successi del passato, dalla Coppa Italia 1990 a diverse sfide nei ...

La Virtus Roma torna a calcare il palco della serie A : domani esordio a Bologna : Roma – È finalmente arrivato il momento dell’esordio ufficiale in serie A per la Virtus Roma che torna a calcare il massimo palcoscenico del basket italiano dopo quattro stagioni. esordio affascinante e allo stesso tempo molto difficile per gli uomini di coach Bucchi, che domani alle 20:30 si confronteranno sul parquet del PalaDozza di Bologna contro la Virtus Segafredo grande protagonista del mercato estivo con acquisti del calibro di ...

Basket - Serie A 2019-2020 : Fortitudo Bologna - Virtus Roma e Treviso - il tris nobile dei grandi ritorni : Fortitudo Bologna, Virtus Roma, Treviso. C’è stato un periodo nella storia del Basket italiano, tra il 2003 e il 2006, in cui erano queste tre le formazioni più in vista, in genere assieme a una quarta, che poteva essere Siena, Milano o Napoli. Tutte hanno vissuto anni difficili, ma pochi mesi fa, nel breve volgere di nemmeno tre mesi, si sono tutte riappropriate del palcoscenico che meritano: la Serie A. 31 marzo 2019. Con la vittoria per ...

Basket - Serie A 2019-2020 : Fortitudo Bologna - Virtus Roma e Treviso - il tris nobile dei grandi ritorni : Fortitudo Bologna, Virtus Roma, Treviso. C’è stato un periodo nella storia del Basket italiano, tra il 2003 e il 2006, in cui erano queste tre le formazioni più in vista, in genere assieme a una quarta, che poteva essere Siena, Milano o Napoli. Tutte hanno vissuto anni difficili, ma pochi mesi fa, nel breve volgere di nemmeno tre mesi, si sono tutte riappropriate del palcoscenico che meritano: la Serie A. 31 marzo 2019. Con la vittoria per ...