VIDEO MotoGP | papà Marquez | “Marc è ancora giovane | i 15 titoli sono possibili”

Fonte : oasport

(Di domenica 6 ottobre 2019) Una domenica di grande festa in casa, quella del GP della Thailandia 2019. Juliàdi Marc e Alex, si gode i successi del figlio e non sa fin dove possa spingersi il pilota della Honda, ritenendo impossibile porre alcun limite anche per quanto riguarda i Mondiali vinti. “La genetica buona è di entrambi, mamma e. Non so se possa arrivare a 15, è difficile ma è possibile perché Marc èmolto, ma la vita gira in fretta quindi bisogna aspettare per parlare. Lui è molto veloce ad apprendere, è sempre stato molto intelligente nel leggere le gare”DICHIARAZIONI PAPA’– GP THAILANDIA 2019Foto: Valerio Origo michele.brugnara@oasport.it Twitter: MickBrug Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su ...

SkySportMotoGP : ?? Ospite d'eccezione nel box #Ducati prima del #ThaiGP #SkyMotori #SkyThai #MotoGP #F1 #Formula1 #GiroMatto - SkySportMotoGP : ?? 8° titolo in carriera per Marquez ?? ?? Che show in pista e a fine gara ? ?? @MotoGP ? - SkySportMotoGP : ?? @ValeYellow46 impegnato con il team ?? anche dopo le qualifiche a Buriram ?? @antonioboselli #SkyMotori #SkyThai… -