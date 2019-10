VIDEO Maverick Viñales MotoGP | GP Thailandia 2019 | “Dobbiamo lavorare | il set-up di

Fonte : oasport

(Di domenica 6 ottobre 2019) Terzo podio nelle ultime quattro gare e sesta top3 della stagione per, autore di una buona prestazione quest’oggi in occasione del Gran Premio di, quindicesima tappa del Mondiale. Lo spagnolo della Yamaha ha chiuso in terza piazza a Buriram, facendo fatica nella prima metà della corsa per poi rimontare progressivamente terreno nel finale senza riuscire a riprendere la coppia di testa formata da Quartararo e Marquez. Di seguito ilcon le dichiarazioni rilasciate daal termine del GP diDICHIARAZIONIVINALES GP: Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Valerio Origo

SkySportMotoGP : ???? Imprevisto per #Vinales, ma niente paura ?? Ci pensa #Miller. E non è la prima volta ?? I precedenti ?… - umby46 : RT @SkySportMotoGP: ???? Imprevisto per #Vinales, ma niente paura ?? Ci pensa #Miller. E non è la prima volta ?? I precedenti ? - idmac_ : RT @SkySportMotoGP: ???? Imprevisto per #Vinales, ma niente paura ?? Ci pensa #Miller. E non è la prima volta ?? I precedenti ? -