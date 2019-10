VIDEO Marc Marquez MotoGP | GP Thailandia 2019 | “Contento perché volevo vincere la gara

Fonte : oasport

(Di domenica 6 ottobre 2019) Domenica davvero difficile da dimenticare per, che ha chiuso il cerchio della stagionenel modo migliore. L’iberico della Honda ha infatti vinto il Gran Premio diin volata davanti ad un grande Fabio Quartararo e così facendo ha potuto anche festeggiare la certezza aritmetica del suo ottavo titolo mondiale in carriera, il sesto in. A questo punto, con 4 gare ancora da disputare,proverà a stabilire dei nuovi primati come quello del maggior numero di punti conquistati in una singola stagione. Di seguito ilcon le dichiarazioni rilasciate daai microfoni di Sky Sport al termine del GP diDICHIARAZIONIGP: Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: ...

SkySportMotoGP : ?? Che paura per #Marquez ?? Ma qual è stata la causa dell'incidente? ? - ScuderiaFerrari : L’analisi di @marc_gene del Gran Premio di Russia. #Seb5 #Charles16 #SF90 #essereFerrari ?? #RussianGP ???? - zazoomblog : VIDEO MotoGP GP Thailandia 2019: Marc Marquez “va in buca” nei festeggiamenti per l’ottavo titolo mondiale -… -