VIDEO Luca Marini Moto2 | GP Thailandia 2019 | “Un successo che ci aspettavamo dalla prove”

Diretta/ Crotone Entella - risultato finale 3-1 - VIDEO DAZN : De Luca non basta! : Diretta Crotone Entella streaming video DAZN: risultato live del match valevole per la settima giornata del campionato di Serie B allo stadio Scida.

VIDEO Moto2 - GP Thailandia 2019 : gli highlights delle prove libere. Luca Marini svetta - grandissimo equilibrio a Buriram : Prima giornata di prove libere in archivio anche per la Moto2 a Buriram in occasione del Gran Premio di Thailandia 2019, quindicesima tappa della stagione per il Motomondiale. Luca Marini ha fatto segnare il miglior tempo di giornata in 1’35″956, un tempo valevole anche come nuovo record della pista thailandese per la categoria intermedia. Alle sue spalle il padrone di casa thailandese Somkiat Chantra e l’australiano Remy ...

Dallo Spazio un nuovo messaggio di Luca Parmitano : “I sogni dei bambini possono diventare realtà” [VIDEO] : Direttamente dalla Stazione Spaziale Internazionale, Luca Parmitano, astronauta dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea), manda un importante messaggio a bambini e ragazzi dedicando loro un video sull’importanza di inseguire i propri sogni. Il progetto nasce da una idea dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) con Playmobil in collaborazione con ESA con l’obiettivo di stimolare nei bambini e nei ragazzi l’interesse per le attività spaziali e ...

Eva Henger : "Mia figlia Mercedesz picchiata da Lucas Peracchi" (VIDEO) : Eva Henger ha mosso una richiesta d'aiuto a Barbara D'Urso per riallacciare i rapporti con la figlia Mercedesz, che, a suo dire, non avrebbe trovato in Lucas Peracchi il principe azzurro che ogni donna sogna al proprio fianco.prosegui la letturaEva Henger: "Mia figlia Mercedesz picchiata da Lucas Peracchi" (video) pubblicato su Gossipblog.it 29 settembre 2019 18:11.

«Io - Leonardo» - Luca Argentero è Da Vinci al cinema. L'intervista VIDEO di GQ : Dal 2 ottobre è nelle sale italiane come protagonista di «Io, Leonardo», in cui interpreta per Sky e Progetto Immagine, proprio Quel Leonardo, il genio Da Vinci. Ma prima Luca Argentero è al centro della cover story di GQ di settembre. Il suo backstage offre un occasione perfetta per chiacchierare del tempo che passa e del tempo che è stato, ma anche di un grande maestro, ispirazione per chiunque abbia curiosità e ...

VIDEO Moto2 - Luca Marini GP Aragon 2019 : “Sono molto soddisfatto - da qui dobbiamo ripartire per fare sempre meglio” : È un Luca Marini quasi totalmente soddisfatto quello che si è presentato ai microfoni Sky al termine del GP di Aragon 2019 di Moto2, concluso al quarto posto dopo una bella battaglia con tre piloti tosti come Brad Binder, Jorge Navarro e Alex Marquez. Il marchigiano ritiene che si stia lavorando molto bene all’interno del box e che risultati come questo aiutino in vista del futuro, a partire dalla Thailandia. “Aragon è una pista che ...

Clima - cosa direbbe il panda del Wwf all’Assemblea Onu? Il VIDEO d’animazione doppiato da Luca Ward fa riflettere : “Se sono qui è perché il tempo sta per scadere”. Il Wwf ha diffuso un video di animazione ideato da Paolo Marcellini (che ne ha curato anche la regia) e doppiato da Luca Ward, in cui il panda, da sempre animale simbolo dell’organizzazione che si occupa della difesa delle specie in pericolo, fa un discorso all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Nel video l’animale sferza i delegati dei paesi dell’Assemblea: ...

Eva Henger contro la figlia Mercedesz ('Non la riconosco più') e Lucas Peracchi ('Mi insulta da due mesi') [VIDEO] : Lungo sfogo di Eva Henger contro la figlia Mercedesz e il fidanzato Lucas Peracchi. La showgirl ungherese, in una serie di Instagram Stories, postate, questa mattina, ha espresso tutta la propria rabbia (ed un sincero dispiacere da mamma) per il comportamento della primogenita che non ha censurato una battuta infelce del compagno. Ecco le parole dell'ex isolana:prosegui la letturaEva Henger contro la figlia Mercedesz ('Non la riconosco più') ...

DIRETTA OLYMPIACOS TOTTENHAM/ Streaming VIDEO tv : arbitra l'italiano Gianluca Rocchi : DIRETTA OLYMPIACOS TOTTENHAM Streaming video e tv: arbitro, orario, quote e risultato live del match della prima giornata dei gironi di Champions League.

Emma Muscat e Luca Daffré : spunta un secondo VIDEO. I due stanno insieme? : Le voci al riguardo girano già da tempo, ma il loro ultimo avvistamento insieme ha nuovamente indispettito i fan. Stiamo parlando della bella cantante ed ex alunna di Amici di Maria De Filippi Emma Muscat (anche ex fidanzata di Biondo), e del corteggiatore Luca Daffré, ex fiamma di Angela Nasti quando la ragazza era ancora sul trono.Tra Emma e Luca sembrerebbe esserci molto feeling, e a raccontare per prima di questo scoop è stata qualche ...

Il mostruoso uragano Dorian visto dallo Spazio : incontro “ravvicinato” con l’occhio del ciclone - il VIDEO di Luca Parmitano : Un VIDEO mozzafiato ha catturato dalla Stazione Spaziale l’immensità dell’uragano Dorian: lo ha pubblicato su Twitter l’astronauta Luca Parmitano. E’ una prospettiva eccezionale della tempesta, osservata prima da lontano e poi gradualmente sempre più da vicino: mostra il vortice di nubi o poi l’occhio, nel quale fa capolino l’azzurro dell’oceano. Il VIDEO è un time-lapse ottenuto montando in sequenza ...

Martin Eden la conferenza stampa a Venezia 76 con Luca Marinelli e Pietro Marcello (VIDEO) : È il giorno di Martin Eden a Venezia 76 Siamo giunti anche al secondo dei tre film italiani in concorso a Venezia 76. Martin Eden è stato presentato poco fa al Palazzo Casinò nella conferenza stampa delle 14. Al ...

VIDEO/ Picerno Rieti - 2-1 - : gol e highlights - vittoria dei lucani - Serie C - : Video Picerno Rieti, 2-1,: gol e highlights, vittoria dei lucani nella partita valida per la 2giornata del girone C di Serie C, 1 settembre,.

Martin Eden la conferenza stampa a Venezia 76 con Luca Marinelli e Pietro Marcello (VIDEO) : È il giorno di Martin Eden a Venezia 76 Siamo giunti anche al secondo dei tre film italiani in concorso a Venezia 76. Martin Eden è stato presentato poco fa al Palazzo Casinò nella conferenza stampa delle 14. Al ...